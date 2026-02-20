ترامب يلوّح بإجراءات تجارية أقوى ويشيد بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من حقه فرض حظر أو قطع جميع العلاقات التجارية مع أي دولة، مشيرًا إلى أنه سيسلك "مسارًا أكثر قوة" في حال تطلبت الظروف ذلك.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى بدائل أخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مؤكدًا أن لديه "أساليب أقوى" وأن بعض الدول "لن تفرح طويلاً" في حال استمرت في سياساتها الحالية.
وفي سياق آخر، أشاد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه "يقوم بعمل رائع". وأضاف أنه "رجل صارم وليس رجل جوقة"، معتبرًا أنه تعامل بشكل جيد مع الأكراد في خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا تشهد تقاربًا ملحوظًا، مؤكدًا أن "الأوضاع في سوريا تتجه نحو الأفضل".