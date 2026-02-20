ترامب يلوّح بإجراءات تجارية أقوى ويشيد بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع

أكد أن من حقه فرض حظر أو قطع جميع العلاقات التجارية مع ، مشيرًا إلى أنه سيسلك "مسارًا أكثر قوة" في حال تطلبت الظروف ذلك.

وأضاف أن قد تلجأ إلى بدائل أخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مؤكدًا أن لديه "أساليب أقوى" وأن بعض الدول "لن تفرح طويلاً" في حال استمرت في سياساتها الحالية.

وفي سياق آخر، أشاد بالرئيس السوري ، واصفًا إياه بأنه "يقوم بعمل رائع". وأضاف أنه "رجل صارم وليس رجل جوقة"، معتبرًا أنه تعامل بشكل جيد مع في خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى أن العلاقات بين وسوريا تشهد تقاربًا ملحوظًا، مؤكدًا أن "الأوضاع في تتجه نحو الأفضل".