خطة استهداف خامنئي طُرحت على ترامب.. واشنطن تدرس السماح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس قد تسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي" إذا لم يمكنها من الحصول على قنبلة نووية.وعُرضت على خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد علي خامنئي بشكل مباشر، وفق المسؤول الأميركي.ولفت الموقع نقلا عن نفس المصدر إلى أن ترامب "مستعد لقبول اتفاق سياسي جوهري مع إذا قدموا عرضا لا يمكن رفضه، وإلا فإن الصبر الأميركي لن يدوم".وفي ذات السياق، نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن "خطة قتل خامنئي ونجله طُرحت على ترامب قبل عدة أسابيع".وفيما يتعلق بالمحادثات بين وطهران، أكد مصدر مطلع على المفاوضات أن "أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يجب أن يكون مقبولا لدول وإسرائيل".وبيّن المصدر أن "الوسطاء العمانيين والقطريين قالوا لواشنطن وطهران إن أي اتفاق يجب أن يسمح للطرفين (بإعلان النصر)".وأفادت صحيفة " تايمز" الأميركية، أمس الجمعة، بأن مسؤولي "البنتاغون" يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على إيران.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".وأضافت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في البحرين".