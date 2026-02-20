تحسبا لأي ضربة على ايران.. تحركات عسكرية أميركية إلى المنطقة

كشفت صحيفة " تايمز" الأميركية أمس الجمعة أن مسؤولي " " يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، تحسبا لأي ضربة على .



وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، ان القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".



وتابعت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في البحرين".



وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم وهي تدخل ، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي ، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.



وأعلن ، أمس الجمعة، أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها .



وأضاف ترامب خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يبحث بجدية خيار العمل العسكري في حال تعثر المفاوضات: "أقصى ما يمكنني قوله هو أنني أدرس هذا الأمر".

