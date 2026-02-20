بنسبة 10 بالمئة.. ترامب يفرض رسوما جمركية دولية

وقع الرئيس الأميركي أمس الجمعة أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على كل الدول، بعدما أبطلت الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.الأميركي عبر منصته تروث سوشيال: "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".ووفق فإن إعلان بفرض رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة، هو لمدة 150 يوما.وأوضح البيت الأبيض أن قرار ترامب بفرض رسوم الاستيراد، يدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري، وأن بعض السلع لن تخضع للرسوم المؤقتة.وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 بالمئة سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".وبحسب ترامب فإنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.