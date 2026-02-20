تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بنسبة 10 بالمئة.. ترامب يفرض رسوما جمركية دولية
Lebanon 24
20-02-2026
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الجمعة أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على كل الدول، بعدما أبطلت
المحكمة العليا
الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.
وقال الرئيس
الأميركي عبر منصته تروث سوشيال: "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".
ووفق
البيت الأبيض
فإن إعلان
ترامب
بفرض رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة، هو لمدة 150 يوما.
وأوضح البيت الأبيض أن قرار ترامب بفرض رسوم الاستيراد، يدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري، وأن بعض السلع لن تخضع للرسوم المؤقتة.
وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 بالمئة سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".
وبحسب ترامب فإنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من
قانون التجارة
لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% يبدو محدودا
Lebanon 24
تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% يبدو محدودا
21/02/2026 13:14:08
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200 % على فرنسا إذا لم تنضم إلى عضوية مجلس السلام الخاص في غزة
Lebanon 24
ترامب: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200 % على فرنسا إذا لم تنضم إلى عضوية مجلس السلام الخاص في غزة
21/02/2026 13:14:08
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب غرينلاند: سأفعل ذلك بنسبة 100 %
Lebanon 24
ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب غرينلاند: سأفعل ذلك بنسبة 100 %
21/02/2026 13:14:08
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قضية غرينلاند.. ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية ويهدّد بالتصعيد أكثر
Lebanon 24
بسبب قضية غرينلاند.. ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية ويهدّد بالتصعيد أكثر
21/02/2026 13:14:08
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
المحكمة العليا
قانون التجارة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وقال الرئيس
منح الرئيس
دونالد
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
06:06 | 2026-02-21
21/02/2026 06:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:57 | 2026-02-21
21/02/2026 05:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:47 | 2026-02-21
21/02/2026 05:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:30 | 2026-02-21
21/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
Lebanon 24
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
05:01 | 2026-02-21
21/02/2026 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:06 | 2026-02-21
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
05:57 | 2026-02-21
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:47 | 2026-02-21
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:30 | 2026-02-21
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:01 | 2026-02-21
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
04:57 | 2026-02-21
بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـ"سيادة القانون"
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24