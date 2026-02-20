تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الكونغرس يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران

Lebanon 24
20-02-2026 | 23:39
الكونغرس يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران
الكونغرس يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران photos 0
في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لخوض صراع خطير محتمل مع إيران في حالة فشل الجهود الدبلوماسية، قد يصوّت الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن هجوم على طهران دون موافقة المشرعين. 

وحاول أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين بالإضافة إلى ديمقراطيين، مرارا اعتماد قرارات تمنع ترامب من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا ‌في ذلك.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أميركية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة ‌التي تتعلق بالأمن القومي.

ويتمتع الجمهوريون المؤيدون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم يعرقلون القرارات بحجة أن ‌الكونغرس لا ينبغي أن يقيّد صلاحيات ‌ترامب في مجال ⁠الأمن القومي.

وقدم السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا والجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي قرارا في مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي لمنع الأعمال القتالية ⁠ضد إيران ما ‌لم يُصرح بها بوضوح في إعلان حرب من الكونغرس.
Lebanon24
06:06 | 2026-02-21
Lebanon24
05:57 | 2026-02-21
Lebanon24
05:47 | 2026-02-21
Lebanon24
05:30 | 2026-02-21
Lebanon24
05:01 | 2026-02-21
Lebanon24
04:57 | 2026-02-21
