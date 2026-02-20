قرب ألاسكا.. الدفاع الجوي الأميركي يعترض 5 طائرات روسية

انطلقت طائرات عسكرية أميركية لاعتراض خمس طائرات روسية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل لولاية ألاسكا، لكن مسؤولين عسكريين قالوا يوم الجمعة، إن الطائرات الروسية لم ينظر إليها على أنها استفزازية.



وقالت الأميركية الشمالية إنها اكتشفت وتعقبت طائرتين روسيتين من طراز "تو-95" و طائرتين من طراز "سو-35" و طائرة من طراز "إيه-50" تعملان بالقرب من مضيق بيرينج يوم الخميس.



وردا على ذلك، أطلقت القيادة طائرتين من طراز "اف-16" وطائرتين من طراز "اف-35" وطائرة من طراز "اي-3" وأربع طائرات لإعادة التزود بالوقود من طراز "كيه سي- 135" لاعتراض وتحديد ومرافقة الطائرات الروسية حتى غادرت المنطقة، وفقا لبيان صادر عن القيادة.

