عربي-دولي

سقوط خامنئي لا يضمن استقرار إيران.. مسؤولون أميركيون يحذرون

Lebanon 24
21-02-2026 | 00:41
سقوط خامنئي لا يضمن استقرار إيران.. مسؤولون أميركيون يحذرون
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين ان سقوط المرشد الإيراني علي خامنئي في حال اندلاع حرب لا يضمن استقرار إيران، ورجحوا أن يتولى متشددون من الحرس الثوري الإيراني زمام القيادة.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم أساسا على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل اللجوء إلى خيارات أخرى.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن أي اتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية فقط قد يُعد مكسبا لـطهران، في إشارة إلى مخاوف داخل الولايات المتحدة من أن يؤدي اتفاق محدود النطاق إلى تعزيز موقف إيران دون معالجة ملفات أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن مسؤولي "البنتاغون" يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على إيران.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".
الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

نيويورك

