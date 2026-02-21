سقوط خامنئي لا يضمن استقرار إيران.. مسؤولون أميركيون يحذرون

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين ان سقوط المرشد علي خامنئي في حال اندلاع حرب لا يضمن استقرار ، ورجحوا أن يتولى متشددون من زمام القيادة.



وأشار مسؤول في إلى أن نهج الرئيس الأميركي يقوم أساسا على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل اللجوء إلى خيارات أخرى.



وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن أي اتفاق يقتصر على الأنشطة النووية فقط قد يُعد مكسبا لـطهران، في إشارة إلى مخاوف داخل من أن يؤدي اتفاق محدود النطاق إلى تعزيز موقف إيران دون معالجة ملفات أخرى.



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة " تايمز" الأميركية، بأن مسؤولي "البنتاغون" يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على إيران.



وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".

