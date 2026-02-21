تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

على وقع اقتراب الحرب.. تقرير يكشف الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب تجاه إيران

Lebanon 24
21-02-2026 | 10:00
على وقع اقتراب الحرب.. تقرير يكشف الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب تجاه إيران
على وقع اقتراب الحرب.. تقرير يكشف الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب تجاه إيران photos 0
كتب موقع "العربية": نقل موقع "أكسيوس" Axios عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس عدّة خيارات عسكرية تتضمن الهجوم على إيران في أي لحظة، واستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر.
إلا أن المصدر أضاف أن إدارة ترامب، من جهتها، مستعدة للنظر في مقترح يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بشكل رمزي، شريطة ألّا يترك ذلك أي سبيل محتمل لامتلاك قنبلة نووية، مؤكداً أنها تنتظر مقترحات طهران قبل عقد جولة محادثات أخرى.

وذكر الموقع نقلاً عن نفس المصدر أن ترامب مستعد لقبول اتفاق سياسي جوهري مع إيران إذا قدموا عرضاً لا يمكن رفضه، وإلا فإن الصبر الأميركي لن يدوم.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أميركي مطّلع قوله إنّ الولايات المتّحدة لم تجلِ مئات الجنود من قاعدة العديد الجوّية في قطر، كما لم تجلِ أي من قواعدها في البحرين، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي، نافياً ما تناقلته بعض التقارير الإعلامية بهذا الشأن.
وكانت قد وصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد إلى مياه البحر المتوسط، وأظهرت صور أقمار صناعية الحاملة أثناء إبحارها باتجاه الشرق الأوسط، بعدما قال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن هذه الحاملة ومجموعتها الضاربة سترسل من البحر الكاريبي إلى المنطقة.

وفي التحشيد العسكري الأميركي أيضاً، رصدت طائرات عسكرية على مدرج قاعدة لاجيس الجوية في جزيرة تيرسيرا بجزر الأزور في المحيط الأطلسي، وذلك تزامناً مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري وسط تصاعد التوتر مع إيران.

هذا وقال الرئيس الأميركي ترامب إنه من الأفضل لإيران التفاوض على صفقة عادلة، مؤكداً بأنه يفكر في توجيه ضربة محدودة لإيران، وأنه يدرس الأمر حالياً.
وكانت قد وصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد إلى مياه البحر المتوسط، وأظهرت صور أقمار صناعية الحاملة أثناء إبحارها باتجاه الشرق الأوسط، بعدما قال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن هذه الحاملة ومجموعتها الضاربة سترسل من البحر الكاريبي إلى المنطقة.

وفي التحشيد العسكري الأميركي أيضاً، رصدت طائرات عسكرية على مدرج قاعدة لاجيس الجوية في جزيرة تيرسيرا بجزر الأزور في المحيط الأطلسي، وذلك تزامناً مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري وسط تصاعد التوتر مع إيران.

هذا وقال الرئيس الأميركي ترامب إنه من الأفضل لإيران التفاوض على صفقة عادلة، مؤكداً بأنه يفكر في توجيه ضربة محدودة لإيران، وأنه يدرس الأمر حالياً.
إلى ذلك، قال مسؤولان أميركيان ل"رويترز" إن التخطيط العسكري بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، وذلك مع خيارات تشمل "استهداف أفراد في إطار هجوم، والسعي إلى تغيير النظام في طهران"، إذا أمر الرئيس ترامب بذلك.

وبحسب "رويترز"، تشير أحدث المعلومات إلى وجود تخطيط أكثر تفصيلاً وطموحاً قبل اتخاذ ترامب قراره.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يراقب من كثب التطورات الإقليمية والنقاش بشأن إيران، مؤكداً الجاهزية الكاملة والإبقاء على التعليمات العملياتية من دون تغيير حتى الآن.
 
