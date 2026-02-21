تحسبا لاحتمال تنفيذ ضربات ضد إيران.. أميركا ترسل "القطط الغاضبة" للشرق الأوسط

في إطار حشد عسكري أميركي متزايد تحسبا لاحتمال تنفيذ ضربات ضد ، تم رصد مجموعة من مقاتلات إف-16 من طراز بلوك 52 تابعة للحرس الوطني الجوي لساوث كارولاينا وهي تتجه شرقا عبر المحيط .



ووصلت 12 مقاتلة إلى قاعدة لاجيس في أرخبيل الأزور يوم 17 شباط الجاري قبل أن تغادر في اليوم التالي، ترافقها طائرة تزويد بالوقود جوا، بينما جرى نشر عدد إضافي من طائرات التانكر الأميركية في لدعم الحشد الجاري.



وتحمل الطائرات تجهيزات متقدمة مخصصة لمهام قمع وتدمير الدفاعات الجوية المعادية، وهي مهمة تُعرف باسم "وايلد ويزل"، ما يجعلها مناسبة لأي عمليات محتملة تستهدف .



كما ظهرت مزودة بحاضنات تشويش إلكتروني حديثة تُعرف باسم "Angry Kitten"، أو القطط الغاضبة، وهي منظومة دفاعية متطورة صُممت لتعطيل الرادارات والتهديدات الأرضية.



تعود أصول نظام "القطط الغاضبة" إلى مشروع تدريبي كان يُستخدم لمحاكاة تهديدات الحرب الإلكترونية خلال المناورات.



لكن، وفق تصريحات الجنرال المتقاعد القائد السابق لـقيادة القتال الجوي، أدركت لاحقا قيمته العملياتية، فتم تطويره ليصبح أداة حماية حقيقية للطائرات في المهام القتالية.



