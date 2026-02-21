تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

سجال بين ماكرون وميلوني: ابقِ في المنزل

Lebanon 24
21-02-2026 | 01:26
سجال بين ماكرون وميلوني: ابقِ في المنزل
سجال بين ماكرون وميلوني: ابقِ في المنزل photos 0
توترت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا على خلفية سجال سياسي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إثر تعليقها على مقتل الناشط اليميني كوينتان ديرانك في مدينة ليون.


وقال ماكرون إن على من وصفهم بـ"القوميين" الكف عن التعليق على شؤون الدول الأخرى، في رد مباشر على تصريحات ميلوني التي أدانت مقتل الشاب البالغ 23 عاما، واعتبرته "جرحا لأوروبا كلها" متهمة مجموعات مرتبطة باليسار المتطرف بالمسؤولية.

وقالت جورجيا ميلوني في منشور عبر وسائل التواصل إن وفاة الشاب كوينتان ديرانك "على يد مجموعات مرتبطة بالتطرف اليساري" تمثل "جرحا لأوروبا كلها"، منددة بما وصفته بـ"مناخ كراهية أيديولوجية يجتاح عدة دول".
وردّ عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلهجة حادة، قائلا للصحفيين إنه يلاحظ دائما أن "القوميين الذين لا يريدون أن يتدخل أحد في شؤونهم، هم أول من يعلّق على ما يحدث في دول أخرى"، مضيفا: "ليَبقَ كلٌّ في منزله وستكون الأمور بخير".

وعندما سُئل إن كان يقصد ميلوني، أجاب: "لقد فهمتم المقصود".
