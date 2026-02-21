سجال بين ماكرون وميلوني: ابقِ في المنزل

توترت العلاقات بين وإيطاليا على خلفية سجال سياسي بين ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إثر تعليقها على مقتل الناشط اليميني كوينتان ديرانك في مدينة ليون.





وقال ماكرون إن على من وصفهم بـ"القوميين" الكف عن التعليق على شؤون الدول الأخرى، في رد مباشر على تصريحات ميلوني التي أدانت مقتل الشاب البالغ 23 عاما، واعتبرته "جرحا لأوروبا كلها" متهمة مجموعات مرتبطة باليسار المتطرف بالمسؤولية.



وقالت جورجيا ميلوني في منشور عبر وسائل التواصل إن وفاة الشاب كوينتان ديرانك "على يد مجموعات مرتبطة بالتطرف اليساري" تمثل "جرحا لأوروبا كلها"، منددة بما وصفته بـ"مناخ كراهية أيديولوجية يجتاح عدة دول".

وردّ عليها الرئيس ماكرون بلهجة حادة، قائلا للصحفيين إنه يلاحظ دائما أن "القوميين الذين لا يريدون أن يتدخل أحد في شؤونهم، هم أول من يعلّق على ما يحدث في دول أخرى"، مضيفا: "ليَبقَ كلٌّ في منزله وستكون الأمور بخير".



وعندما سُئل إن كان يقصد ميلوني، أجاب: "لقد فهمتم المقصود".