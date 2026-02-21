بحق الأمير السابق أندرو... "قرار جديد" يلوح في الأفق

من المتوقع أن تستمر عمليات التفتيش في السابق لأندرو مونتباتن وندسور، حيث تعهدت حكومة المتحدة بالنظر في عزله من خط الخلافة بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة.

وعلى الرغم من تجريده من لقبه العام الماضي، إلا أن دوق يورك السابق لا يزال يحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، وسيكون من الضروري إصدار قانون لإبعاد أندرو ومنعه من أن يصبح ملكا على الإطلاق.



وستدرس حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تقديم مثل هذا التشريع بمجرد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها مع شقيق الملك الثالث، وفقا لوكالة الأنباء (بي آيه ميديا).

وقال موراي لشبكة : "تدرس الحكومة أي خطوات أخرى قد تكون مطلوبة، ونحن لا نستبعد أي شيء. لكن في هذه المرحلة، سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأن هناك تحقيقا تجريه الشرطة حاليا".



وكانت الشرطة البريطانية قد قامت، الجمعة، بتفتيش المنزل السابق لأندرو، وذلك بعد يوم من توقيفه واحتجازه لما يقرب من 11 ساعة للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصب عام، على خلفية صداقته مع المدان الراحل في قضايا جرائم جنسية جيفري إبستين.