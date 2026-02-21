تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
بحق الأمير السابق أندرو... "قرار جديد" يلوح في الأفق
Lebanon 24
21-02-2026
|
01:38
photos
من المتوقع أن تستمر عمليات التفتيش في
القصر
السابق لأندرو مونتباتن وندسور، حيث تعهدت حكومة
المملكة
المتحدة بالنظر في عزله من خط الخلافة بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة.
وعلى الرغم من تجريده من لقبه العام الماضي، إلا أن دوق يورك السابق لا يزال يحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، وسيكون من الضروري إصدار قانون
برلماني
لإبعاد أندرو ومنعه من أن يصبح ملكا على الإطلاق.
وستدرس حكومة رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر تقديم مثل هذا التشريع بمجرد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها مع شقيق الملك
تشارلز
الثالث، وفقا لوكالة الأنباء
البريطانية
(بي آيه ميديا).
وقال
وزير الخزانة
جيمس
موراي لشبكة
سكاي نيوز
: "تدرس الحكومة أي خطوات أخرى قد تكون مطلوبة، ونحن لا نستبعد أي شيء. لكن في هذه المرحلة، سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأن هناك تحقيقا تجريه الشرطة حاليا".
وكانت الشرطة البريطانية قد قامت، الجمعة، بتفتيش المنزل السابق لأندرو، وذلك بعد يوم من توقيفه واحتجازه لما يقرب من 11 ساعة للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصب عام، على خلفية صداقته مع المدان الراحل في قضايا جرائم جنسية جيفري إبستين.
