Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأمن الروسي: حياة الجنود الذين يستخدمون تطبيق تلغرام كانت مهددة

Lebanon 24
21-02-2026 | 02:03
الأمن الروسي: حياة الجنود الذين يستخدمون تطبيق تلغرام كانت مهددة
الأمن الروسي: حياة الجنود الذين يستخدمون تطبيق تلغرام كانت مهددة photos 0
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "تاس" أن استخدام تطبيق "تلغرام" في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شكل تهديداً لحياة العسكريين الروس، مشيراً إلى أن استخبارات كييف لديها إمكانية تلقي المعلومات المنشورة على التطبيق واستخدامها لأغراض عسكرية.
ووفقاً لما أفاد به مركز العلاقات العامة للأمن الفيدرالي: "جهاز الأمن الفيدرالي لديه معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة والاستخبارات في أوكرانيا لديها إمكانية تلقي المعلومات المنشورة على تطبيق "تلغرام" في أقصر وقت ممكن، واستخدامها لأغراض عسكرية".

ووفقاً للأمن الفيدرالي، فإن استخدام "تلغرام" من قبل العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أدى إلى تهديد حياة هؤلاء العسكريين.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

مركز العلاقات العامة

جهاز الأمن الفيدرالي

الفيدرالي

أوكرانيا

الروس

فيدرا

