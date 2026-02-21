الأمن الروسي: حياة الجنود الذين يستخدمون تطبيق تلغرام كانت مهددة

أكد لوكالة "تاس" أن استخدام تطبيق " " في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شكل تهديداً لحياة العسكريين ، مشيراً إلى أن استخبارات لديها إمكانية تلقي المعلومات المنشورة على التطبيق واستخدامها لأغراض عسكرية.

ووفقاً لما أفاد به للأمن : " لديه معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة والاستخبارات في لديها إمكانية تلقي المعلومات المنشورة على تطبيق "تلغرام" في أقصر وقت ممكن، واستخدامها لأغراض عسكرية".



ووفقاً للأمن الفيدرالي، فإن استخدام "تلغرام" من قبل العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أدى إلى تهديد حياة هؤلاء العسكريين.