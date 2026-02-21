تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بشأن أرقام ضحايا الاحتجاجات في ايران.. عراقجي يتحدى ترامب

Lebanon 24
21-02-2026 | 02:47
بشأن أرقام ضحايا الاحتجاجات في ايران.. عراقجي يتحدى ترامب
طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم أدلة على تصريحاته بشأن مقتل 32 ألف مدني خلال قمع احتجاجات في إيران.

وكان ترامب قد وصف الوضع في إيران بأنه "مأساوي للغاية"، قائلا إن آلاف المدنيين قُتلوا خلال فترة قصيرة، ومشيرا إلى أن الضغوط الأميركية حالت دون تنفيذ خطة إيرانية مزعومة لإعدام مئات المعتقلين.

وفي منشور عبر منصة إكس، نفى عراقجي صحة الأرقام، داعيا واشنطن إلى نشر ما لديها من أدلة، ومؤكداً أن السلطات أعلنت "قائمة كاملة" تضم 3117 ضحية لما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الأخيرة"، بينهم نحو 200 من عناصر الشرطة.

وفي المقابل، نقلت رويترز عن منظمة هرانا توثيقها 7114 حالة وفاة مؤكدة، إضافة إلى 11700 حالة أخرى قيد التحقق، ما يبرز فجوة كبيرة بين الروايتين.
مواضيع ذات صلة
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: منذ أن هدد ترامب بالتدخل تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة القضائية الإيرانية: الأرقام المتداولة بشأن قتلى الاحتجاجات لا تستند إلى معلومات دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

دونالد ترامب

عباس عراقجي

الإيراني

دونالد

واشنطن

رويترز

