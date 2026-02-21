تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بشأن أرقام ضحايا الاحتجاجات في ايران.. عراقجي يتحدى ترامب
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتقديم أدلة على تصريحاته بشأن مقتل 32 ألف مدني خلال قمع احتجاجات في
إيران
.
وكان
ترامب
قد وصف الوضع في إيران بأنه "مأساوي للغاية"، قائلا إن آلاف المدنيين قُتلوا خلال فترة قصيرة، ومشيرا إلى أن الضغوط الأميركية حالت دون تنفيذ خطة إيرانية مزعومة لإعدام مئات المعتقلين.
وفي منشور عبر منصة إكس، نفى
عراقجي
صحة الأرقام، داعيا
واشنطن
إلى نشر ما لديها من أدلة، ومؤكداً أن السلطات أعلنت "قائمة كاملة" تضم 3117 ضحية لما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الأخيرة"، بينهم نحو 200 من عناصر الشرطة.
وفي المقابل، نقلت
رويترز
عن منظمة هرانا توثيقها 7114 حالة وفاة مؤكدة، إضافة إلى 11700 حالة أخرى قيد التحقق، ما يبرز فجوة كبيرة بين الروايتين.
