بشأن أرقام ضحايا الاحتجاجات في ايران.. عراقجي يتحدى ترامب

طالب الرئيس الأميركي بتقديم أدلة على تصريحاته بشأن مقتل 32 ألف مدني خلال قمع احتجاجات في .



وكان قد وصف الوضع في إيران بأنه "مأساوي للغاية"، قائلا إن آلاف المدنيين قُتلوا خلال فترة قصيرة، ومشيرا إلى أن الضغوط الأميركية حالت دون تنفيذ خطة إيرانية مزعومة لإعدام مئات المعتقلين.



وفي منشور عبر منصة إكس، نفى صحة الأرقام، داعيا إلى نشر ما لديها من أدلة، ومؤكداً أن السلطات أعلنت "قائمة كاملة" تضم 3117 ضحية لما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الأخيرة"، بينهم نحو 200 من عناصر الشرطة.



وفي المقابل، نقلت عن منظمة هرانا توثيقها 7114 حالة وفاة مؤكدة، إضافة إلى 11700 حالة أخرى قيد التحقق، ما يبرز فجوة كبيرة بين الروايتين.



