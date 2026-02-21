روسيا: حرب أوكرانيا شارفت على النهاية

فيما تتم الحرب الروسية عامها الرابع، أكد المستشار الوزاري بالسفارة الروسية في أندريه ليدينيف، السبت، خلال فعالية أقامتها السفارة في ، أن الصراع الروسي الأوكراني بات يقترب من نهايته.



وأوضح أنّ الإدارة الأميركية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية.

وطلب الرئيس من الوفد الروسي، الذي حضر محادثات جنيف، استكشاف "حلول سلمية".



وقدّم كبير المفاوضين فلاديمير ميدينسكي، ونائب رئيس الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، تقريراً عن المفاوضات التي جرت في جنيف، وذلك خلال اجتماع في مع الرئيس الروسي أمس الجمعة.

، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وموسكو تطلبان من كييف التخلي عن دونباس.



وأضاف في تصريحات لـ"فرانس برس" أن لا تزال تضغط من أجل إجبار كييف على ترك دونباس، كما بيّن زيلينسكي أن الجيش الأوكراني حرر 300 كلم مربع خلال الهجوم المضاد.



من جهة أخرى اتهم زيلينسكي موسكو باستغلال فكرة إجراء انتخابات في للإطاحة به، مشيراً إلى ضرورة نشر قوات أوروبية قرب في حال إرساء وقف لإطلاق النار.



كما دعا زيلينسكي بولندا لنشر قواتها قرب الخطوط الأمامية للجبهة، قائلاً إن بلاده لا تحتاج لانتشار العناصر البولنديين بأقصى غرب البلاد.