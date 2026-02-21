تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روسيا: حرب أوكرانيا شارفت على النهاية
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:53
فيما تتم الحرب الروسية
الأوكرانية
عامها الرابع، أكد المستشار الوزاري بالسفارة الروسية في
الولايات المتحدة
أندريه ليدينيف، السبت، خلال فعالية أقامتها السفارة في
واشنطن
، أن الصراع الروسي الأوكراني بات يقترب من نهايته.
وأوضح أنّ الإدارة الأميركية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية.
وطلب الرئيس
فلاديمير بوتين
من الوفد الروسي، الذي حضر محادثات جنيف، استكشاف "حلول سلمية".
وقدّم كبير المفاوضين
الروس
فلاديمير ميدينسكي، ونائب رئيس الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، تقريراً عن المفاوضات التي جرت في جنيف، وذلك خلال اجتماع
مجلس الأمن
في
موسكو
مع الرئيس الروسي أمس الجمعة.
من جهته
، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وموسكو تطلبان من كييف التخلي عن دونباس.
وأضاف في تصريحات لـ"فرانس برس" أن
روسيا
لا تزال تضغط من أجل إجبار كييف على ترك دونباس، كما بيّن زيلينسكي أن الجيش الأوكراني حرر 300 كلم مربع خلال الهجوم المضاد.
من جهة أخرى اتهم زيلينسكي موسكو باستغلال فكرة إجراء انتخابات في
أوكرانيا
للإطاحة به، مشيراً إلى ضرورة نشر قوات أوروبية قرب
الجبهة
في حال إرساء وقف لإطلاق النار.
كما دعا زيلينسكي بولندا لنشر قواتها قرب الخطوط الأمامية للجبهة، قائلاً إن بلاده لا تحتاج لانتشار العناصر البولنديين بأقصى غرب البلاد.
