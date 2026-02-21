تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
برسالة نصية قصيرة.. ميركل هنأت ميركل ميرتس
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تتواجد المستشارة
الألمانية
السابقة
أنغيلا ميركل
لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة
الحزب المسيحي
الديمقراطي
بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.
وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت
ميركل
، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.
ووفقا لمعلومات
وكالة الأنباء
الألمانية (د ب أ)، فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى
برلين
.
وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.
وكانت ميركل تعتزم في الأصل البقاء في شتوتغارت حتى إعلان نتيجة التصويت. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخاب حوالي الساعة الثالثة والربع عصرا، لكن كل شيء تأخر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: عراقجي أرسل رسالة نصية إلى ويتكوف يتعهد فيها بتعليق عمليات الإعدام المخطط لها للمتظاهرين ووقف القتل ولذلك تراجع ترامب عن الضربة
Lebanon 24
أكسيوس: عراقجي أرسل رسالة نصية إلى ويتكوف يتعهد فيها بتعليق عمليات الإعدام المخطط لها للمتظاهرين ووقف القتل ولذلك تراجع ترامب عن الضربة
21/02/2026 13:15:34
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست نقلا عن ترامب: نشرت رسائل نصية خاصة من الرئيس الفرنسي والأمين العام لحلف الناتو لأنها "أكدت وجهة نظري"
Lebanon 24
واشنطن بوست نقلا عن ترامب: نشرت رسائل نصية خاصة من الرئيس الفرنسي والأمين العام لحلف الناتو لأنها "أكدت وجهة نظري"
21/02/2026 13:15:34
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تهنئ جمهورها بالكريسماس برسالة مؤثرة عبر إنستغرام
Lebanon 24
إليسا تهنئ جمهورها بالكريسماس برسالة مؤثرة عبر إنستغرام
21/02/2026 13:15:34
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701
Lebanon 24
رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701
21/02/2026 13:15:34
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
الحزب المسيحي
أنغيلا ميركل
الديمقراطي
الألمانية
ديمقراطي
المسيح
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
06:06 | 2026-02-21
21/02/2026 06:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:57 | 2026-02-21
21/02/2026 05:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:47 | 2026-02-21
21/02/2026 05:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:30 | 2026-02-21
21/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
Lebanon 24
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
05:01 | 2026-02-21
21/02/2026 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:06 | 2026-02-21
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
05:57 | 2026-02-21
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:47 | 2026-02-21
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:30 | 2026-02-21
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:01 | 2026-02-21
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
04:57 | 2026-02-21
بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـ"سيادة القانون"
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24