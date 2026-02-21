برسالة نصية قصيرة.. ميركل هنأت ميركل ميرتس

لم تتواجد المستشارة السابقة لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.

وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت ، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.



ووفقا لمعلومات الألمانية (د ب أ)، فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى .



وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.



وكانت ميركل تعتزم في الأصل البقاء في شتوتغارت حتى إعلان نتيجة التصويت. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخاب حوالي الساعة الثالثة والربع عصرا، لكن كل شيء تأخر.