Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

برسالة نصية قصيرة.. ميركل هنأت ميركل ميرتس

Lebanon 24
21-02-2026 | 02:56
برسالة نصية قصيرة.. ميركل هنأت ميركل ميرتس
برسالة نصية قصيرة.. ميركل هنأت ميركل ميرتس photos 0
لم تتواجد المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.
وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت ميركل، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى برلين.

وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.

وكانت ميركل تعتزم في الأصل البقاء في شتوتغارت حتى إعلان نتيجة التصويت. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخاب حوالي الساعة الثالثة والربع عصرا، لكن كل شيء تأخر.
وكالة الأنباء

الحزب المسيحي

أنغيلا ميركل

الديمقراطي

الألمانية

ديمقراطي

المسيح

