أميركا تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الأميركية تعتزم المضي قدما في التخطيط لإعادة فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها عام ألفين واثني عشر.



وذكرت الوكالة أن وجه إخطارا إلى الكونغرس في العاشر من هذا الشهر أبلغ فيه المشرعين بنية اعتماد نهج تدريجي لاستئناف عمل السفارة، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من دون تحديد موعد لعودة الموظفين في دمشق بشكل دائم.



وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديدا بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار في كانون الاول 2024.



وقد وضعت هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس لدى ومبعوثه الخاص إلى .



وسعى باراك نحو تقارب عميق مع سوريا وقيادتها الجديدة تحت قيادة أحمد ، ودعا إلى رفع الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي.



وقال للصحفيين يوم الجمعة، إن الشرع "يقوم بعمل هائل" كرئيس، مضيفا أنه "رجل صعب المراس".

