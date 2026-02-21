تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

أميركا تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق

Lebanon 24
21-02-2026 | 03:00
أميركا تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم المضي قدما في التخطيط لإعادة فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها عام ألفين واثني عشر.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض وجه إخطارا إلى الكونغرس في العاشر من هذا الشهر أبلغ فيه المشرعين بنية وزارة الخارجية اعتماد نهج تدريجي لاستئناف عمل السفارة، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من دون تحديد موعد لعودة الموظفين الأميركيين في دمشق بشكل دائم.

وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديدا بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الاول 2024.

وقد وضعت هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس دونالد ترامب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا.

وسعى باراك نحو تقارب عميق مع سوريا وقيادتها الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع، ودعا إلى رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة، إن الشرع "يقوم بعمل هائل" كرئيس، مضيفا أنه "رجل صعب المراس".
