تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أميركا تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق
Lebanon 24
21-02-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن
الولايات المتحدة
الأميركية تعتزم المضي قدما في التخطيط لإعادة فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها عام ألفين واثني عشر.
وذكرت الوكالة أن
البيت الأبيض
وجه إخطارا إلى الكونغرس في العاشر من هذا الشهر أبلغ فيه المشرعين بنية
وزارة الخارجية
اعتماد نهج تدريجي لاستئناف عمل السفارة، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من دون تحديد موعد لعودة الموظفين
الأميركيين
في دمشق بشكل دائم.
وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديدا بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار
الأسد
في كانون الاول 2024.
وقد وضعت هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس
دونالد ترامب
لدى
تركيا
ومبعوثه الخاص إلى
سوريا
.
وسعى باراك نحو تقارب عميق مع سوريا وقيادتها الجديدة تحت قيادة أحمد
الشرع
، ودعا إلى رفع
العقوبات
الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي.
وقال
ترامب
للصحفيين يوم الجمعة، إن الشرع "يقوم بعمل هائل" كرئيس، مضيفا أنه "رجل صعب المراس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: هناك تفاؤل بإمكانية فتح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية العام
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: هناك تفاؤل بإمكانية فتح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية العام
21/02/2026 13:15:47
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف: إسرائيل تعتزم مطالبة أميركا بتقليص دخول المساعدات لغزة
Lebanon 24
معاريف: إسرائيل تعتزم مطالبة أميركا بتقليص دخول المساعدات لغزة
21/02/2026 13:15:47
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح طريق أوتوستراد عدلون
Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح طريق أوتوستراد عدلون
21/02/2026 13:15:47
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اعادة فتح السير على جسر الرينغ والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
Lebanon 24
اعادة فتح السير على جسر الرينغ والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
21/02/2026 13:15:47
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأميركيين
العقوبات
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
06:12 | 2026-02-21
21/02/2026 06:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
06:06 | 2026-02-21
21/02/2026 06:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:57 | 2026-02-21
21/02/2026 05:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:47 | 2026-02-21
21/02/2026 05:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:30 | 2026-02-21
21/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:12 | 2026-02-21
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
06:06 | 2026-02-21
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
05:57 | 2026-02-21
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:47 | 2026-02-21
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:30 | 2026-02-21
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:01 | 2026-02-21
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24