لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
السكان هرعوا إلى الشوارع: زلزال يضرب إيران.. هذه قوته
Lebanon 24
21-02-2026
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
هز زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة رودبنة التابعة لمحافظة
جيلان
بشمال
إيران
.
وأفاد
مركز رصد الزلازل
التابع لجامعة
طهران
، أن الزلزال وقع
صباح اليوم
السبت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترات، بمدينة رودبنة التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إرنا"
الإيرانية
.
وكان الزلزال، الذي استمر لبضع
ثوان
، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.
ولم تشر الوكالة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.
