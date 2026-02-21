السكان هرعوا إلى الشوارع: زلزال يضرب إيران.. هذه قوته

هز زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة رودبنة التابعة لمحافظة بشمال .وأفاد التابع لجامعة ، أن الزلزال وقع السبت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترات، بمدينة رودبنة التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" .وكان الزلزال، الذي استمر لبضع ، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.ولم تشر الوكالة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.