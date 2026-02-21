تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 05:30
A-
A+
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم ترحيل المهاجرين
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم ترحيل المهاجرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيَّة تقريراً جديداً قالت فيه إن غالبية الأميركيين يعتقدون أنَّ حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المُهاجرين، قد تجاوزت الحدّ.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "بعد مرور 13 شهراً على تولي ترامب ولايته الثانية، تزايدت نسبة الأميركيين الذين ساءت آراؤهم بشأن تعامله مع ملف الهجرة، حيث قال 58% إن ترامب بالغ في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بزيادة قدرها 8 نقاط منذ الخريف الماضي"، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" و "شبكة ABC" الإخبارية وشركة "إيبسوس".

وأظهر الاستطلاع أن نسبة أعلى قليلاً، بلغت 62%، تعارض الأساليب العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك الاميركية، وذلك بعد أن أطلق عناصر الهجرة الفيديراليون النار على مواطنين أميركيين اثنين وقتلوهما في مينيابوليس الشهر الماضي. 

كذلك، أعرب أكثر من نصف الجمهور عن استيائهم أو غضبهم من عمليات إنفاذ القانون في تلك المدينة.

وتراجعت نسبة تأييد ترامب بشأن إحدى أبرز قضايا حملته الانتخابية بشكل كبير خلال العام الماضي، لتصل إلى 40% في أحدث استطلاع للرأي، أي بانخفاض 10 نقاط عن العام الماضي، حين كان نصف الشعب الأميركي راضياً عن تعامله مع ملف الهجرة. 

ويحظى الرئيس بتقييم أعلى - بنسبة تأييد بلغت 47% - في ما يتعلق بتعامله مع ملف الحدود الأميركية - المكسيكية تحديداً، علماً أنه ارتفعت عمليات عبور الحدود غير القانونية بشكل كبير خلال إدارة بايدن، لكنها انخفضت بشكل حاد في السنة الأولى من ولاية ترامب.

وتُبرز الآراء السلبية الواسعة النطاق تجاه حملة ترامب على الهجرة حقيقة سياسية صارخة قبيل خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل. فبعد أن كانت الهجرة ركيزة أساسية في جهود الرئيس لبناء تحالف انتخابي أوسع في عام 2024، قد لا تُشكّل اليوم حصناً منيعاً للمشرعين الجمهوريين، الذين يتزايد قلقهم بشأن فرصهم في الحفاظ على سيطرتهم الكاملة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف.

في الوقت نفسه، قال نصف الأميركيين الذين شملهم استطلاع رأي في منتصف شباط، والبالغ عددهم نحو 2600 شخص، إنهم يؤيدون الجهود الفيديرالية لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم نحو 14 مليون مهاجر، وهي نسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة 51% التي أيدت ذلك قبل عام. 

وفي الأساس، يعارض الرأي العام إلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بنسبة 50% مقابل 37%. ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع أن الأميركيين يشعرون بانزعاج متزايد من الطريقة التي تُدار بها هذه الحملة. ففي تشرين الأول، انقسم الرأي العام حول توسيع عمليات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث أيّدها 45% وعارضها 46%. أما اليوم، فيعارض الأميركيون توسيع عمليات إدارة الهجرة والجمارك بنسبة 53% مقابل 40%.

ويرى ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع الأميركيين، بمن فيهم أغلبية الجمهوريين، أنه ينبغي إلزام الضباط الفيدراليين بالحصول على إذن قضائي موقع من قاضٍ لاقتحام أي مسكن خاص. 

وسمحت مذكرة صادرة مؤخراً عن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) للضباط بدخول المنازل بموجب إذن إداري موقع من كبار مسؤولي الإدارة، وهو إجراء يرى محامو الهجرة والمدافعون عن حقوق المهاجرين أنه ينتهك الدستور.

وبينما يقول مسؤولو الإدارة بشكل متكرر إن إدارة الهجرة والجمارك تستهدف "أسوأ الأسوأ"، يعتقد 7 من كل 10 أميركيين أن "أقل من النصف" أو "لا أحد تقريباً" من المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ كانون الثاني 2025 كانوا مجرمين عنيفين، وفقاً للاستطلاع.

ويُبرز الاستطلاع أيضاً مدى خوف أعداد كبيرة من الأميركيين من حملة الترحيل، إذ يقول واحد من كل 3 أشخاص إنهم يخشون أن يتم احتجاز أحد أفراد أسرهم أو أصدقائهم المقربين من قبل ضباط الهجرة الفيديراليين، وترتفع هذه النسبة إلى 44% بين الأميركيين السود، و49% بين الأميركيين الآسيويين، و54% بين الأميركيين من أصول لاتينية.

وأظهر استطلاع للرأي أن 75% من الأميركيين الآسيويين يعتقدون أن الإدارة تبالغ في عمليات الترحيل، مقارنةً بـ 50% في الخريف. 

وقفزت نسبة الأميركيين السود الذين يشعرون بذلك من 62% إلى 76%، بينما وافق 70% من الأميركيين من أصول لاتينية و48% من البالغين البيض على هذا الرأي.
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إستطلاع رأي جديد في لبنان.. إليكم ما قيلَ عن "التطبيع مع إسرائيل"!
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نكسة قضائية لمينيسوتا.. المحكمة ترفض وقف ترحيل المهاجرين
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مسؤول بإدارة ترمب: تعليق عمليات ترحيل المهاجرين لفنزويلا بعد القبض على مادورو
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأميركيين

الانتخابية

الجمهوري

الاميركي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:57 | 2026-02-21
Lebanon24
08:41 | 2026-02-21
Lebanon24
08:13 | 2026-02-21
Lebanon24
08:00 | 2026-02-21
Lebanon24
07:42 | 2026-02-21
Lebanon24
07:41 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24