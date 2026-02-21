ألغى إجازة فلوريدا.. تغيير مفاجئ بجدول ترامب يثير التكهنات

ذكرت مصادر أميركية أن الرئيس على غير العادة لم يذهب إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وسيبقى في .





وأضافت: "في المرات القليلة التي يبقى فيها في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع عادة لا يكون لديه أي أنشطة، ولكن في جدوله اليوم عدة أنشطة مغلقة تحت عنوان (وقت إداري واجتماع سياسات) بداية من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بتوقيت ".



وتابعت: "النشاط الوحيد المفتوح للإعلام هو عشاء مع حكام الولايات عند السابعة مساء بتوقيت واشنطن".

ووفقاً لبرنامج الرئيس الذي وصل البيت الأبيض بالسيارة، فإن اجتماعات عدة سيعقدها في مكتبه البيضاوي وكأنه يوم عمل اعتيادي في تاريخ 21 و22 الجاري الموافقين يومي السبت والأحد.



وقد يكون لبقاء الرئيس في واشنطن خلال أيام العطلة الأسبوعية دلالات من أهمها التصعيد العسكري في والذي بدا غير مسبوق منذ حرب عام 2003.

ماذا يحدث؟



تتسارع التطورات العسكرية توازيا مع مفاوضات بين وإيران، لكن لا يبدو أنها تحرز التقدم الكافي لمنع حرب في المنطقة.



والخميس، جدد ترامب تهديداته لإيران، لكنه هذه المرة أمهلها 15 يوما كحد أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين، أو مواجهة "أمور سيئة"، وفق تعبيره.



وفي المقابل، دافعت مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وجددت تهديداتها باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال تعرضها لهجوم، في رسالة أرسلتها الخميس إلى أنطونيو غوتيريش.



وكتب السفير لدى في رسالته: "إذا تعرضت لعدوان عسكري سترد بشكل حاسم ومتناسب وفقا لمبادئ الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف: "في ظل ظروف مماثلة، تعتبر كل القواعد والبنى التحتية والأصول الأميركية في المنطقة أهدافا مشروعة".