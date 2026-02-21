تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـ"سيادة القانون"

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:57
بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـسيادة القانون
بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـسيادة القانون photos 0
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية.

وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس :"ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".

وأضاف أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10%، وأن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها.

وقال الرئيس ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه وقع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% "سارية بشكل فوري تقريباً" بعد هزيمته في المحكمة العليا.
وقال ترامب في منشور مقتضب "إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على كل الدول، والتي ستكون "سارية بشكل فوري تقريباً".

وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلاً إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".

وقال ترامب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها على دول العالم في نيسان الماضي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخيب جدا للآمال"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن رسوم ترامب الجمركية يُظهر أنه من الجيد وجود ضوابط للسلطة وسيادة القانون
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية البرازيلي يرى مكاسب فورية في قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

دونالد ترامب

وقال الرئيس

الديمقراطية

الديمقراطي

أن فرنسا

