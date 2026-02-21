بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـسيادة القانون

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـ"سيادة القانون"
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، اليوم السبت، إن حكم المحكمة
العليا
الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس
دونالد ترامب
يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان
الديمقراطية
.
وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في
باريس
:"ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".
وأضاف
أن فرنسا
ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها
ترامب
بنسبة 10%، وأن
فرنسا
ستواصل تصدير منتجاتها.
وقال الرئيس
ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه وقع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% "سارية بشكل فوري تقريباً" بعد هزيمته في المحكمة العليا.
وقال ترامب في منشور مقتضب "إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على كل الدول، والتي ستكون "سارية بشكل فوري تقريباً".
وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلاً إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".
وقال ترامب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.
وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها على دول العالم في نيسان الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخيب جدا للآمال"
Lebanon 24
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخيب جدا للآمال"
21/02/2026 13:16:08
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن رسوم ترامب الجمركية يُظهر أنه من الجيد وجود ضوابط للسلطة وسيادة القانون
Lebanon 24
ماكرون: حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن رسوم ترامب الجمركية يُظهر أنه من الجيد وجود ضوابط للسلطة وسيادة القانون
21/02/2026 13:16:08
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
Lebanon 24
رويترز: المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قرارها بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم
21/02/2026 13:16:08
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية البرازيلي يرى مكاسب فورية في قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
Lebanon 24
وزير المالية البرازيلي يرى مكاسب فورية في قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
21/02/2026 13:16:08
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
دونالد ترامب
وقال الرئيس
الديمقراطية
الديمقراطي
أن فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
06:12 | 2026-02-21
21/02/2026 06:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
06:06 | 2026-02-21
21/02/2026 06:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
Lebanon 24
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:57 | 2026-02-21
21/02/2026 05:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
Lebanon 24
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:47 | 2026-02-21
21/02/2026 05:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
Lebanon 24
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:30 | 2026-02-21
21/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:12 | 2026-02-21
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت
06:06 | 2026-02-21
بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي
05:57 | 2026-02-21
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا عن المعادن النادرة
05:47 | 2026-02-21
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
05:30 | 2026-02-21
استطلاع رأي جديد يخصّ ترامب.. أميركا تُقيّم "ترحيل المهاجرين"
05:01 | 2026-02-21
دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة إيران في "أسرع وقت"
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24