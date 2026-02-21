بعد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. ماكرون يشيد بـسيادة القانون

قال ماكرون، اليوم السبت، إن حكم المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان .



وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في :"ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".



وأضاف ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وأن ستواصل تصدير منتجاتها.



ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه وقع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% "سارية بشكل فوري تقريباً" بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترامب في منشور مقتضب "إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على كل الدول، والتي ستكون "سارية بشكل فوري تقريباً".



وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلاً إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".



وقال ترامب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.



وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها على دول العالم في نيسان الماضي.