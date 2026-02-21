تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
عربي-دولي
لتلقي العلاج.. رئيس الحكومة الليبية يُنقل إلى إيطاليا
Lebanon 24
21-02-2026
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل رئيس حكومة
الوحدة الوطنية
في
ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
إلى المستشفى في
إيطاليا
، لإجراء فحوصات إضافية.
وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إنّ "الدبيبة بخير الآن"، من دون
الكشف عن
أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة مرضه.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيطالية إن الدبيبة دخل مستشفى سان رافاييل، وهو مركز رائد لأمراض القلب في
ميلانو
، لإجراء فحص طبي عام.
لكن رئيس الوزراء
الليبي
قال إن سفره إلى الخارج لأسباب أخرى، مع إقراره بتلقيه رعاية طبية من دون تحديد مكانها أو سببها.
مع هذا، قال الدبيبة في بيان، متحدثاً عن جانب من حالته الصحية: "الأمر ببساطة خضعت لبعض الفحوصات الطبية الإضافية، للاطمئنان أثناء وجودي في الخارج بسبب
التزام
خارجي سابق".
وأضاف: "أكدت نتائج الفحوصات نجاح العلاج الذي تلقيته في ليبيا، والحمد لله"، ووصف العلاج الذي تلقاه قبل سفره في مستشفى القلب بمدينة مصراتة شرق العاصمة
الليبية
بأنه "ناجح ومطمئن" .
وتعرض دبيبة في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، إلى "وعكة صحية مفاجئة" أدخل على إثرها إلى مستشفى القلب بمصراتة، حيث أجريت له عملية قسطرة.
وبعدها، لم تصدر بيانات عن حالته الصحية حتى أن أنباء ترددت عن وفاته، قبل أن يعود للمشاركة في اجتماعات ولقاءات رسمية.
(سكاي نيوز عربية)
