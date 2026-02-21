بعد سقوط الأسد... وصول أوّل طائرة مدنية في مطار القامشلي

أفادت الهيئة المدنيّ السوريّ، عن وصول أول طائرة مدنية قادمة من مطار الدولي، إلى مطار القامشلي اليوم السبت.



وتُعد تلك أول طائرة تصل إلى القامشلي بعد سقوط

وأقلت الطائرة مسؤولين من هيئة الطيران المدني ، في إطار إعادة تشغيل الوحيد في مناطق سيطرة قوات ، ضمن آلية الاندماج الشاملة المتفق عليها بين "قسد" ودمشق. (ارم نيوز)