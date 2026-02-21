قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت

أفادت صحيفة "بروتو ثيما"، أنّ ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ 20 آخرين واعتبار 25 مهاجرا في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين جنوبي كريت.



وبحسب الصحيفة، تشارك في عملية الإنقاذ زوارق ، وسفن تجارية في المنطقة، وسفينة تابعة لوكالة أمن الحدود الخارجية للاتحاد "فرونتكس"، ومروحية تابعة للقوات الجوية، وطائرة، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية تقوم بدوريات في المياه غافدوس. (العربية)

