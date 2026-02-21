تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب يحمل مهاجرين قرب جزيرة كريت

Lebanon 24
21-02-2026 | 06:12
أفادت صحيفة "بروتو ثيما"، أنّ ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ 20 آخرين واعتبار 25 مهاجرا في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين جنوبي جزيرة كريت.

وبحسب الصحيفة، تشارك في عملية الإنقاذ زوارق خفر السواحل، وسفن تجارية في المنطقة، وسفينة تابعة لوكالة أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، ومروحية تابعة للقوات الجوية، وطائرة، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية تقوم بدوريات في المياه جنوب جزيرة غافدوس. (العربية)
