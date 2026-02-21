تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
دبلوماسي إيراني: المواد النووية لن تُنقل إلى الخارج
Lebanon 24
21-02-2026
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
دبلوماسي
إيراني مطلع على مسار المفاوضات غير المباشرة بين
طهران
وواشنطن أن بقاء المواد النووية داخل البلاد يُعد "من
القضايا
الأساسية" بالنسبة لإيران، مشدداً على أن طهران أبلغت الجانب الأميركي بوضوح أن هذه المواد "لن تُنقل إلى خارج البلاد تحت أي ظرف".
وقال الدبلوماسي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، السبت، إن مسألة الاحتفاظ بالمواد النووية بأي مستوى من التخصيب تمثل خطاً أحمر في المفاوضات، موضحاً أن
إيران
أكدت هذا الموقف خلال المحادثات مع
الولايات المتحدة
، مبيناً أن
موسكو
على دراية كاملة بالموقف
الإيراني
الرافض لإخراج المواد النووية من البلاد.
وكان
المدير العام
لشركة روس آتوم الروسية أليكسي ليخاتشوف قد أعلن الأسبوع الماضي أن الشركة الروسية مستعدة من الناحية الفنية لنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران، مشيراً إلى أن تحديد آليات هذه العملية يعود إلى طهران.
وأوضح أن
روسيا
تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، في إشارة إلى تعاون مماثل قبل نحو عشر سنوات.
وفي تعليقه على ذلك، أكد الدبلوماسي الإيراني أن روسيا سبق أن أعلنت استعدادها للمساعدة في نقل المواد النووية، لكنها تدرك أن الموقف الرسمي لطهران يقضي بعدم خروج هذه المواد من الأراضي
الإيرانية
.
ولفت إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فسيجري "تخفيف" نسبة التخصيب داخل البلاد، دون تصدير المخزون إلى الخارج.
وحول مقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم بمشاركة إيران، أوضح المصدر أن هذا الطرح "ليس مطروحاً على جدول الأعمال في الوقت الراهن".
وشدد على أن إيران "لن تُبدي أي مرونة" حيال مطلب "صفر تخصيب"، مؤكداً أن القدرة على التخصيب داخل البلاد لا تزال قائمة رغم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.
وأشار إلى أن مسألة "صفر تخصيب" طُويت خلال محادثات جنيف، وأن الجانب الأميركي وافق على مناقشة مكان التخصيب ومستواه وعدد أجهزة الطرد المركزي، سواء في مفاوضات الربيع الماضي أو في محادثات مسقط وجنيف.
