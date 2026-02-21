تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دبلوماسي إيراني: المواد النووية لن تُنقل إلى الخارج

Lebanon 24
21-02-2026 | 06:51
A-
A+
دبلوماسي إيراني: المواد النووية لن تُنقل إلى الخارج
دبلوماسي إيراني: المواد النووية لن تُنقل إلى الخارج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد دبلوماسي إيراني مطلع على مسار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن أن بقاء المواد النووية داخل البلاد يُعد "من القضايا الأساسية" بالنسبة لإيران، مشدداً على أن طهران أبلغت الجانب الأميركي بوضوح أن هذه المواد "لن تُنقل إلى خارج البلاد تحت أي ظرف".

وقال الدبلوماسي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، السبت، إن مسألة الاحتفاظ بالمواد النووية بأي مستوى من التخصيب تمثل خطاً أحمر في المفاوضات، موضحاً أن إيران أكدت هذا الموقف خلال المحادثات مع الولايات المتحدة، مبيناً أن موسكو على دراية كاملة بالموقف الإيراني الرافض لإخراج المواد النووية من البلاد.
 
وكان المدير العام لشركة روس آتوم الروسية أليكسي ليخاتشوف قد أعلن الأسبوع الماضي أن الشركة الروسية مستعدة من الناحية الفنية لنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران، مشيراً إلى أن تحديد آليات هذه العملية يعود إلى طهران.

وأوضح أن روسيا تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، في إشارة إلى تعاون مماثل قبل نحو عشر سنوات.

وفي تعليقه على ذلك، أكد الدبلوماسي الإيراني أن روسيا سبق أن أعلنت استعدادها للمساعدة في نقل المواد النووية، لكنها تدرك أن الموقف الرسمي لطهران يقضي بعدم خروج هذه المواد من الأراضي الإيرانية.

ولفت إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فسيجري "تخفيف" نسبة التخصيب داخل البلاد، دون تصدير المخزون إلى الخارج.
 
وحول مقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم بمشاركة إيران، أوضح المصدر أن هذا الطرح "ليس مطروحاً على جدول الأعمال في الوقت الراهن".

وشدد على أن إيران "لن تُبدي أي مرونة" حيال مطلب "صفر تخصيب"، مؤكداً أن القدرة على التخصيب داخل البلاد لا تزال قائمة رغم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وأشار إلى أن مسألة "صفر تخصيب" طُويت خلال محادثات جنيف، وأن الجانب الأميركي وافق على مناقشة مكان التخصيب ومستواه وعدد أجهزة الطرد المركزي، سواء في مفاوضات الربيع الماضي أو في محادثات مسقط وجنيف. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الإيراني: المواد النووية المخصبة لن تنقل لأي دولة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: لا نية لنقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة والمفاوضات لا تتناول هذا الموضوع إطلاقا
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية الإيرانية: لن نسمح للمفتشين بزيارة منشآتنا النووية قبل توضيح موقف الوكالة من الهجمات
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

القضايا

واشنطن

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:57 | 2026-02-21
Lebanon24
08:41 | 2026-02-21
Lebanon24
08:13 | 2026-02-21
Lebanon24
08:00 | 2026-02-21
Lebanon24
07:42 | 2026-02-21
Lebanon24
07:41 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24