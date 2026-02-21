تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خلال مناورة... إيران تُطلق "الصياد"
Lebanon 24
21-02-2026
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُعلن
الحرس الثوري
الإيرانيّ، عن إطلاق الصاروخ الدفاعي البحري "صياد 3-G" للمرة الأولى من على متن سفينة "صياد شيرازي" ودخوله الخدمة العملياتية، وذلك خلال مناورات "التحكم الذكي" التي أجرتها
القوة البحرية
التابعة للحرس الثوري في
مضيق هرمز
.
وبحسب وكالة "تسنيم"، يُعد هذا الصاروخ، الذي يُطلق عمودياً ويبلغ مداه 150 كيلومتراً، قادراً على إنشاء مظلة دفاع جوي إقليمية للوحدات البحرية من فئة "الشهيد
سليماني
"، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي البعيد المدى في البحر، ويضيف بُعداً عملياتياً جديداً إلى إمكانات البلاد.
وتمتاز المنظومة بقدرتها على الاكتشاف والاشتباك بشكل مستقل، فضلاً عن إمكانية ربطها بشبكة القيادة والسيطرة المتكاملة، الأمر الذي يعزز بقاء القطع البحرية في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران ستُغلق أجزاء من مضيق هرمز خلال مناورة عسكريّة
Lebanon 24
إيران ستُغلق أجزاء من مضيق هرمز خلال مناورة عسكريّة
21/02/2026 16:24:40
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران وروسيا تجريان تدريبات على تحرير سفينة مختطفة خلال المناورات البحرية المشتركة
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران وروسيا تجريان تدريبات على تحرير سفينة مختطفة خلال المناورات البحرية المشتركة
21/02/2026 16:24:40
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير "سنتكوم"
Lebanon 24
مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير "سنتكوم"
21/02/2026 16:24:40
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
21/02/2026 16:24:40
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
القوة البحرية
شهيد سليماني
الحرس الثوري
سكاي نيوز
مضيق هرمز
الإيراني
سليماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
Lebanon 24
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
08:57 | 2026-02-21
21/02/2026 08:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تُوافق على إعدام 200 ذئب... ما السبب؟
Lebanon 24
فرنسا تُوافق على إعدام 200 ذئب... ما السبب؟
08:41 | 2026-02-21
21/02/2026 08:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السويد تطلب من رعاياها مغادرة إيران
Lebanon 24
السويد تطلب من رعاياها مغادرة إيران
08:13 | 2026-02-21
21/02/2026 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تتحضّر لضرب إيران... ما هو حجم قوّتها في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
أميركا تتحضّر لضرب إيران... ما هو حجم قوّتها في الشرق الأوسط؟
08:00 | 2026-02-21
21/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلت معدات ثقيلة.. ما الذي تقوم به "قسد" في حقول نفط رميلان؟
Lebanon 24
نقلت معدات ثقيلة.. ما الذي تقوم به "قسد" في حقول نفط رميلان؟
07:42 | 2026-02-21
21/02/2026 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:57 | 2026-02-21
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
08:41 | 2026-02-21
فرنسا تُوافق على إعدام 200 ذئب... ما السبب؟
08:13 | 2026-02-21
السويد تطلب من رعاياها مغادرة إيران
08:00 | 2026-02-21
أميركا تتحضّر لضرب إيران... ما هو حجم قوّتها في الشرق الأوسط؟
07:42 | 2026-02-21
نقلت معدات ثقيلة.. ما الذي تقوم به "قسد" في حقول نفط رميلان؟
07:41 | 2026-02-21
30 عملية إعدام مُرتقبة في إيران.. منظمة دولية تحذر!
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 16:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24