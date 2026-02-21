خلال مناورة... إيران تُطلق "الصياد"

أُعلن الإيرانيّ، عن إطلاق الصاروخ الدفاعي البحري "صياد 3-G" للمرة الأولى من على متن سفينة "صياد شيرازي" ودخوله الخدمة العملياتية، وذلك خلال مناورات "التحكم الذكي" التي أجرتها التابعة للحرس الثوري في .



وبحسب وكالة "تسنيم"، يُعد هذا الصاروخ، الذي يُطلق عمودياً ويبلغ مداه 150 كيلومتراً، قادراً على إنشاء مظلة دفاع جوي إقليمية للوحدات البحرية من فئة "الشهيد "، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي البعيد المدى في البحر، ويضيف بُعداً عملياتياً جديداً إلى إمكانات البلاد.

وتمتاز المنظومة بقدرتها على الاكتشاف والاشتباك بشكل مستقل، فضلاً عن إمكانية ربطها بشبكة القيادة والسيطرة المتكاملة، الأمر الذي يعزز بقاء القطع البحرية في مواجهة التهديدات الجوية ويرفع مستوى حمايتها العملياتية. (سكاي نيوز)