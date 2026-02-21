تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في بنما... العثور على قبر عمره ألف عام

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:19
في بنما... العثور على قبر عمره ألف عام
عثر علماء آثار في بنما، على قبر في موقع إل كانو الأثري، في منطقة ناتا، يُقدَّر عمره بنحو ألف عام، يحتوي على بقايا بشرية محاطة بقطع ذهبية وفخاريات مزخرفة.

وأوضحت الباحثة جوليا مايو المسؤولة عن فريق التنقيب، أن البقايا العظمية كانت محاطة بمقتنيات ثمينة، بينها أساور وقرطان وقلادة صدرية مذهلة مزينة بزخارف تمثل خفافيش وتماسيح، وهي رموز يُعتقد أنها كانت تحمل دلالات روحية أو سلطوية.
 
وتشير هذه التفاصيل إلى أن الشخص المدفون كان يتمتع بمكانة عالية داخل مجتمعه.

ويعود تاريخ القبر بحسب الخبراء، إلى فترة تتراوح بين 800 وألف عام، وهي مرحلة ارتبط فيها الموقع بمجتمعات سكنت وسط بنما بين القرنين الثامن والحادي عشر. (ارم نيوز)
 
 
 
