الجيش الإسرائيليّ: قتلنا عنصراً في منطقة الخطّ الأصفر اقترب من قواتنا

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه "في وقت سابق ، رصدت قوات فريق القتال التابع للواء العاملة في شمال ، عنصراً في منطقة الخطّ الأصفر، اقترب من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا".



وأضاف في بيان: "فور رصده، قامت القوات بتحييد العنصر بهدف إزالة التهديد".

