عربي-دولي

نقلت معدات ثقيلة.. ما الذي تقوم به "قسد" في حقول نفط رميلان؟

21-02-2026 | 07:42
نقلت معدات ثقيلة.. ما الذي تقوم به قسد في حقول نفط رميلان؟
أفادت وكالة الانباء الألمانية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان في الحسكة شمال شرق سوريا، نحو شمال العراق.

وقال عمال في شركة نفط رميلان لوكالة الأنباء الألمانية اليوم: "منذ أسبوع يقوم عناصر من حزب العمال الكردستاني بنقل آليات ومولدات كهرباء وسيارات وخزانات نفط".

وتابعوا: "اليوم نقلوا رافعة كبيرة تحمل 200 طن إلى الحقل القديم تمهيداً لنقل تلك المعدات إلى مناطق شمال العراق عبر معبر سيملكا".

وأضافوا أن "عناصر حزب العمال الكردستاني ومنذ زيارة قائد الأمن العام ووفد من وزارة الطاقة إلى حقل رميلان في التاسع من الشهر الجاري باشروا بنقل المعدات والاليات وكل ما يمكن نقله ومستمرين بعمليات النقل من بقية الحقول تل عدس وكراتشوك والسويديه وغيرها باتجاه معبر سميلكا ومنه إلى شمال العراق".

وقالوا: "قاموا بافراغ أغلب خزانات النفط من خلال بيعها ونقلها إلى محافظة الرقة وريف حلب". (روسيا اليوم)
 
 
 
