تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

30 عملية إعدام مُرتقبة في إيران.. منظمة دولية تحذر!

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:41
A-
A+
30 عملية إعدام مُرتقبة في إيران.. منظمة دولية تحذر!
30 عملية إعدام مُرتقبة في إيران.. منظمة دولية تحذر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت منظمة العفو الدولية إنَّ ما لا يقل عن 30 شخصاً في إيران يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخراً، مشيرة إلى أن القضاء أصدر بالفعل أحكاما بالإعدام في ثماني قضايا.
 
 
وأوضحت المنظمة أن من بين 22 قضية أخرى لا تزال منظورة أمام المحاكم شابَّين قاصرين، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الأحكام.
 
 
وكانت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية، ذكرت قبل أسبوع أن ثلاثة رجال يواجهون محاكمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.


واتهمت المنظمة القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة، وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات "تُظهر استهانة بالحق في الحياة والعدالة عبر التهديد بإعدامات سريعة عقب محاكمات عاجلة"، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى "زرع الخوف وكسر إرادة المطالبين بالتغيير".


وكانت إيران شهدت احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، قوبلت بحملة أمنية عنيفة. ووفقا لـوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص خلال الاضطرابات، بينما أعلنت الحكومة أن عدد القتلى بلغ 3117.
 

وعلى الصعيد الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بسبب قمع المتظاهرين، كما أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسؤولا و6 كيانات إيرانية على خلفية الأحداث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست": الخطوة الأميركية المرتقبة قد تؤدي لتقليص المشاركة في نحو 30 منظمة تابعة للناتو
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هدّدت إيران بضربة عسكرية إذا استمرت عمليات إعدام المتظاهرين
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر: إيران تستخدم الإعدام كأداة ترهيب
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: نحذّر إيران من ارتكاب أي سلوك تصعيدي خلال مناورات مضيق هرمز المرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإقليمي للشرق الأوسط

منظمة العفو الدولية

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

المكتب الإقليمي

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:07 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-21
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21
Lebanon24
11:49 | 2026-02-21
Lebanon24
11:32 | 2026-02-21
Lebanon24
11:07 | 2026-02-21
Lebanon24
10:51 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24