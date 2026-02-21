رجال الأعمال يتركون بريطانيا... وهذه وجهتهم العربية

كشفت بيانات شركة إدارة الثروات "Rathbones"، عن تحديات متزايدة باتت تواجهها المتحدة في احتفاظها بالمواهب وريادة الأعمال، حيث اختار الآلاف منهم مغادرة والتوجه إلى دول أخرى على رأسها .



وأكدت الشركة في أحدث تقاريرها، أن حوالي 6000 رائد أعمال خرجوا من البلاد خلال العامين الماضيين، وأن الإمارات هي وجهتهم الأولى. (العين الاخبارية)

Advertisement