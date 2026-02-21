بالفيديو... رصد صحن طائر في سماء المكسيك!

📹🛸 رصد جسم طائر غامض في سماء المكسيك
تم رصد جسم طائر مجهول الهوية على شكل صحن قرب غوادالاخارا في المكسيك، ما أثار اهتمامًا واسعًا بين المتابعين.
🔊وتُعدّ المكسيك من أكثر الوجهات جذبًا للمهتمين بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة.
برأيك، هل هذه الظواهر حقيقية أم مجرد تفسيرات… pic.twitter.com/RE2iT51weZ
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 21, 2026
