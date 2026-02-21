تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الأمير هاري في رسالة مُؤثّرة للأطفال: يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها

Lebanon 24
21-02-2026 | 10:14
الأمير هاري في رسالة مُؤثّرة للأطفال: يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها
أصدر الأمير هاري دوق ساسكس، رسالة مؤثرة حول مؤسسة "ويل تشايلد" الخيرية، التي يرعاها منذ 18 عاماً، وقال "من أكثر اللحظات التي أتطلع إليها هي قضاء الوقت مع الأطفال والعائلات الذين ألتقيهم من خلال جوائز ويل تشايلد".

وأضاف: "هؤلاء الأطفال والشبان يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها، ومع ذلك يواجهون الحياة بإيجابية وشجاعة وروح دعابة وفرح استثنائي. في ابتساماتهم وعزيمتهم ولطفهم، يُظهرون المعنى الحقيقي للقوة".
 
كما شدّد هاري على أهمية تقدير الإخوة الذين يضحون باحتياجاتهم لرعاية أشقائهم، والآباء، ومقدمي الرعاية، والمتخصصين الذين يقدمون الكثير من أنفسهم كل يوم بتفانٍ وحب. (ارم نيوز)
 
 
 
