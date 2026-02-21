الأمير هاري في رسالة مُؤثّرة للأطفال: يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها

أصدر الأمير ساسكس، رسالة مؤثرة حول مؤسسة "ويل تشايلد" الخيرية، التي يرعاها منذ 18 عاماً، وقال "من أكثر اللحظات التي أتطلع إليها هي قضاء الوقت مع الأطفال والعائلات الذين ألتقيهم من خلال ".



وأضاف: "هؤلاء الأطفال والشبان يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها، ومع ذلك يواجهون الحياة بإيجابية وشجاعة وروح دعابة وفرح استثنائي. في ابتساماتهم وعزيمتهم ولطفهم، يُظهرون المعنى الحقيقي للقوة".

كما شدّد هاري على أهمية تقدير الإخوة الذين يضحون باحتياجاتهم لرعاية أشقائهم، والآباء، ومقدمي الرعاية، والمتخصصين الذين يقدمون الكثير من أنفسهم كل يوم بتفانٍ وحب. (ارم نيوز)