الرئيس الإيرانيّ: النصر النهائي سيكون من نصيبنا

قال ، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ، إنّ "القوى العالمية تصطف لإجبارنا على أن نحني رؤوسنا، لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل المشكلات التي يخلقونها لنا".



وأضاف: "لن نستسلم لأي محنة رغم كل المصاعب والمشاكل. وسنصمد أمام الصعاب. والنصر النهائي سيكون من نصيبنا". (العربية)

Advertisement