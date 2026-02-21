أوكرانيا: استهدفنا مصنعاً روسيّاً لإنتاج الصواريخ الباليستية

قالت ، إن الجيش استهدف خلال الليل مصنعا لإنتاج الصواريخ الباليستية في منطقة أودمورتيا في وذلك بصواريخ "فلامينغو" المحلية الصنع.



وأضافت الهيئة في بيان أن المصنع يقع في فوتكينسك، التي تبعد نحو 1400 كيلومتر من ، وينتج صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى قصيرة المدى. (ارم نيوز)



