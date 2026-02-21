"غرفة عمليات" في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟

كشف تتبع بيانات الطيران في الأيام الأخيرة، عن إرسال القوات الجوية الأكيرطيو 6 طائرات من أصل 16 طائرة من طراز "إي-3 سينتري" (E-3 Sentry) المخصصة للإنذار المبكر والتحكم جوّا "أواكس" (AWACS) إلى قواعد في والشرق الأوسط.



ويتزامن هذا التحرك مع استمرار الحشد الهائل للقوة الجوية الأميركية من أجل الاستعداد لضربات محتملة على ، حيث رصد تحليل بيانات ملاحية للجزيرة 55 رحلة على الأقل من إلى أوروبا وبريطانيا، في حين انطلقت 6 رحلات من أوروبا باتجاه ، من بينها طائرات التزود بالوقود التي تشكل النسبة الأكبر من بين الرحلات.





ويفيد موقع "ذا وور زون" (The War Zone) المتخصص في الشؤون العسكرية بأن نشر ما يقرب من 40% من جميع طائرات "إي-3" التابعة للقوات الجوية يؤكد مدى الأهمية البالغة لهذه الطائرات، ويعد أحد أوضح المؤشرات وأقوى الإشارات على أن القطع الأخيرة لحملة جوية كبرى محتملة ضد إيران بدأت تأخذ مكانها وتكتمل بصورة متزايدة.

غرفة عمليات طائرة



وتُعرف طائرة "إي-3 سينتري" بأنها محطة رادار طائرة، حيث تتميز برادارها الدوار الكبير الموجود داخل قبة مثبتة أعلى الجزء الخلفي من هيكلها، ويصل مدى هذا الرادار إلى أكثر من 375.5 كيلومترا (250 ميلا)، مما يتيح للطائرة تتبع التحركات الجوية والبحرية المعادية والصديقة عبر مساحة واسعة من ساحة المعركة.



وتوفر قدرتها الرادارية مزايا خاصة لرصد وتتبع التهديدات التي تحلق على ارتفاع منخفض، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وهي الأسلحة الهجومية التي استثمرت فيها إيران بصورة كبيرة.





ومع ذلك، فإن طائرة "سينتري" هي أكثر من مجرد رادار، فهي تمتلك مستشعرات سلبية أخرى ومجموعة اتصالات متقدمة، مما يضعها في موقع العقدة الرئيسية لإدارة المعركة أثناء العمليات.



وتقوم أطقم الطائرة بإدارة المعركة الجوية، وتعمل كعنصر تحكم وتوجيه سيكون له دور أساسي في أي عمليات هجومية مستقبلية ضد إيران، وكذلك للدفاع ضد أي رد.





وتشير بيانات الطائرة المنشورة عبر الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية، إلى قدرتها على تنفيذ مهام تستمر 8 ساعات متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مع إمكانية تمديد مداها وفترة بقائها في الأجواء عبر التزود بالوقود أثناء التحليق.





وتستوعب الطائرة على متنها طاقم قيادة يتكون من 4 أفراد، بالإضافة إلى طاقم مهام يضم ما بين 13 و19 من الخبراء والمتخصصين.

وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، بهدف الضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق يخص برنامجها . وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين حول احتمالية اللجوء إلى هذا الخيار، قال ترمب: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".





وتزامن هذا التصريح مع ما نقلته وكالة عن مسؤولين أميركيين، حيث أكدوا أن "التخطيط لعمل عسكري ضد بلغ مراحل متقدمة لدرجة كبيرة".





وأوضح المسؤولون أن "الخيارات المطروحة تتسع لتشمل استهداف أفراد بعينهم، والوصول إلى السعي لتغيير النظام بأكمله في طهران"، مشيرين إلى أن المعلومات المتوفرة تعكس "وجود خطط مفصلة وطموحة تنتظر إشارة البدء من ترمب". (الجزيرة نت)



