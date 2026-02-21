تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"غرفة عمليات" في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟

Lebanon 24
21-02-2026 | 11:07
A-
A+
غرفة عمليات في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟
غرفة عمليات في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تتبع بيانات الطيران في الأيام الأخيرة، عن إرسال القوات الجوية الأكيرطيو 6 طائرات من أصل 16 طائرة من طراز "إي-3 سينتري" (E-3 Sentry) المخصصة للإنذار المبكر والتحكم جوّا "أواكس" (AWACS) إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط.
 
 

ويتزامن هذا التحرك مع استمرار الحشد الهائل للقوة الجوية الأميركية من أجل الاستعداد لضربات محتملة على إيران، حيث رصد تحليل بيانات ملاحية للجزيرة 55 رحلة على الأقل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وبريطانيا، في حين انطلقت 6 رحلات من أوروبا باتجاه الشرق الأوسط، من بينها طائرات التزود بالوقود التي تشكل النسبة الأكبر من بين الرحلات.


ويفيد موقع "ذا وور زون" (The War Zone) المتخصص في الشؤون العسكرية بأن نشر ما يقرب من 40% من جميع طائرات "إي-3" التابعة للقوات الجوية يؤكد مدى الأهمية البالغة لهذه الطائرات، ويعد أحد أوضح المؤشرات وأقوى الإشارات على أن القطع الأخيرة لحملة جوية كبرى محتملة ضد إيران بدأت تأخذ مكانها وتكتمل بصورة متزايدة.
 
 


غرفة عمليات طائرة
 

وتُعرف طائرة "إي-3 سينتري" بأنها محطة رادار طائرة، حيث تتميز برادارها الدوار الكبير الموجود داخل قبة مثبتة أعلى الجزء الخلفي من هيكلها، ويصل مدى هذا الرادار إلى أكثر من 375.5 كيلومترا (250 ميلا)، مما يتيح للطائرة تتبع التحركات الجوية والبحرية المعادية والصديقة عبر مساحة واسعة من ساحة المعركة.
 

وتوفر قدرتها الرادارية مزايا خاصة لرصد وتتبع التهديدات التي تحلق على ارتفاع منخفض، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وهي الأسلحة الهجومية التي استثمرت فيها إيران بصورة كبيرة.


ومع ذلك، فإن طائرة "سينتري" هي أكثر من مجرد رادار، فهي تمتلك مستشعرات سلبية أخرى ومجموعة اتصالات متقدمة، مما يضعها في موقع العقدة الرئيسية لإدارة المعركة أثناء العمليات.
 

وتقوم أطقم الطائرة بإدارة المعركة الجوية، وتعمل كعنصر تحكم وتوجيه سيكون له دور أساسي في أي عمليات هجومية مستقبلية ضد إيران، وكذلك للدفاع ضد أي رد.


وتشير بيانات الطائرة المنشورة عبر الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية، إلى قدرتها على تنفيذ مهام تستمر 8 ساعات متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مع إمكانية تمديد مداها وفترة بقائها في الأجواء عبر التزود بالوقود أثناء التحليق.


وتستوعب الطائرة على متنها طاقم قيادة يتكون من 4 أفراد، بالإضافة إلى طاقم مهام يضم ما بين 13 و19 من الخبراء والمتخصصين.
 
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، بهدف الضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق يخص برنامجها النووي. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين حول احتمالية اللجوء إلى هذا الخيار، قال ترمب: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".


وتزامن هذا التصريح مع ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، حيث أكدوا أن "التخطيط لعمل عسكري ضد طهران بلغ مراحل متقدمة لدرجة كبيرة".


وأوضح المسؤولون أن "الخيارات المطروحة تتسع لتشمل استهداف أفراد بعينهم، والوصول إلى السعي لتغيير النظام بأكمله في طهران"، مشيرين إلى أن المعلومات المتوفرة تعكس "وجود خطط مفصلة وطموحة تنتظر إشارة البدء من ترمب". (الجزيرة نت)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا ترفع جاهزيتها.. هل اقتربت الضربة على إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الجزيرة

✨ الخلف

الرئيسي

دونالد

أوروبا

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2026-02-21
Lebanon24
14:03 | 2026-02-21
Lebanon24
14:01 | 2026-02-21
Lebanon24
13:25 | 2026-02-21
Lebanon24
13:00 | 2026-02-21
Lebanon24
12:52 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24