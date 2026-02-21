ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%

أعلن الرئيس الأميركي ، السبت، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% "بأثر فوري"، بعد أن أبطلت في اليوم السابق قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.



وقال على منصته الاجتماعية إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرر رفع رسوم الاستيراد "إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%".



