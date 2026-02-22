تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد إخلائه من آخر قاطنيه.. إغلاق مخيم الهول في سوريا
Lebanon 24
22-02-2026
|
12:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت السلطات
السورية
اليوم الأحد مخيم الهول، أكبر مخيمات البلاد التي كانت تديره القوات
الكردية
وكان يؤوي لسنوات عائلات مقاتلي تنظيم داعش، بعد إخلائه من آخر قاطنيه، بحسب ما أفاد مدير المخيم فادي
القاسم
.
وأوضح القاسم أن "المخيم اغلق اليوم" الأحد، بعدما "تم نقل كامل العوائل السورية وغير السوريين"، مضيفا أن الحكومة "وضعت خططا تنموية وإعادة دمج للعوائل بعيدا من الإعلام".
إلى ذلك أشار القاسم، المسؤول المكلف من الحكومة إدارة شؤون المخيم، الى أن "نساء وأطفال المخيم بحاجة إلى الدعم من أجل دمجهم".
وأكّد مصدر في منظمة إنسانية كانت نشطة في مخيم الهول الأحد "أجلينا كل الفرق العاملة لدينا داخل المخيم، وقمنا بتفكيك كل معداتنا وغرفنا المسبقة الصنع ونقلناها إلى خارج المخيم".
24 ألف شخص في الهول
وكان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالى 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض غالبية بلدانهم استعادتهم، لكن أعدادهم انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وكانت مصادر في منظمات إنسانية وشهود أفادوا فرانس برس الأسبوع الماضي بأن معظم الأجانب الذين كانوا في المخيّم غادروه بعدما انسحبت منه القوات الكردية أواخر كانون الثاني.
وتسلّمت المخيّم القوات الأمنية السورية التي انتشرت في مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة
الأكراد
، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة.
