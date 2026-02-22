زلزال قوي يضرب ماليزيا وتايلاند

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات في وقت مبكر من صباح الاثنين، كل من ماليزيا وتايلاند، بحسب ما أفاد للجيوفيزياء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال في ماليزيا وقع على بُعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلاً) عاصمة ولاية صباح الماليزية كوتا كينابالو، وعلى عمق 619.8 كيلومتراً.



ووقع الزلزال عند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل (16:57 بتوقيت غرينتش).



تزامنا مع ذلك، أعلن لعلوم الأرض (GFZ)، اليوم أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجات ضرب تايلاند.