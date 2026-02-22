تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
زلزال قوي يضرب ماليزيا وتايلاند
Lebanon 24
22-02-2026
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات في وقت مبكر من صباح الاثنين، كل من ماليزيا وتايلاند، بحسب ما أفاد
المعهد الأميركي
للجيوفيزياء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال في ماليزيا وقع على بُعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلاً)
شمال شرق
عاصمة ولاية صباح الماليزية كوتا كينابالو، وعلى عمق 619.8 كيلومتراً.
ووقع الزلزال عند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل (16:57 بتوقيت غرينتش).
تزامنا مع ذلك، أعلن
المركز الألماني
لعلوم الأرض (GFZ)، اليوم أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجات ضرب تايلاند.
ايلان
غرين
جيوف
ايلا
لايت
تابع
