تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ضربات باكستانية على أفغانستان توقع عشرات القتلى والجرحى
Lebanon 24
22-02-2026
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت باكستان، الأحد، أنها شنت ضربات جوية على مجموعات مسلحة على الحدود مع
أفغانستان
، حيث أفادت السلطات في حصيلة أولية بوقوع 18 قتيلا جميعهم من سكان منزل واحد وعدد من الجرحى بينهم أطفال.
وهذه أعنف ضربات منذ الاشتباكات التي وقعت بين البلدين في أكتوبر وأسفرت عن مقتل العشرات.
وقالت باكستان إن هذه الضربات هي رد على "الهجمات الانتحارية الأخيرة" التي تعرضت لها، بينها هجوم على
مسجد
في إسلام أباد مطلع شباط.
وذكر بيان أصدرته
وزارة الإعلام
الباكستانية أن إسلام أباد استهدفت "سبعة معسكرات ومخابئ إرهابية تابعة لحركة
طالبان
الباكستانية"، إضافة إلى فرع لتنظيم داعش.
وأفاد مصدر أمني باكستاني لوكالة فرانس برس بأن الضربات أسفرت عن مقتل "أكثر من 80" مسلحا في أفغانستان، مرجحا أن ترتفع الحصيلة. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من هذه الأرقام.
وأعلنت
وزارة الدفاع الأفغانية
من جهتها "مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال" في غارات جوية استهدفت مدرسة دينية ومنازل في ولايتي ننكرهار وباكتيكا.
وقال مراسل
وكالة فرانس برس
في منطقة بهسود بولاية ننكرهار إن سكانا من مختلف أنحاء المنطقة الجبلية النائية انضموا إلى فرق الإنقاذ، مستخدمين حفارة ومجارف للبحث عن جثث تحت الأنقاض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باكستان تشن ضربات على الحدود مع أفغانستان وسقوط عشرات القتلى
Lebanon 24
باكستان تشن ضربات على الحدود مع أفغانستان وسقوط عشرات القتلى
23/02/2026 01:21:19
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأفغانية: الهجمات الباكستانية على ننغرهار وبكتيكا أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين
Lebanon 24
الخارجية الأفغانية: الهجمات الباكستانية على ننغرهار وبكتيكا أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين
23/02/2026 01:21:19
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مسيّرات للدعم السريع يوقع عشرات القتلى والجرحى في الدلنج
Lebanon 24
قصف مسيّرات للدعم السريع يوقع عشرات القتلى والجرحى في الدلنج
23/02/2026 01:21:19
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
Lebanon 24
عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليابان بسبب العواصف الثلجية
23/02/2026 01:21:19
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأفغانية
وكالة فرانس برس
وزارة الإعلام
وزارة الدفاع
الباكستاني
من جهته
طالبان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مقتل “إل منتشو”…رئيسة المكسيك تعلّق
Lebanon 24
بعد مقتل “إل منتشو”…رئيسة المكسيك تعلّق
16:42 | 2026-02-22
22/02/2026 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعتمد رادارات أرضية وليس تطبيقات عامة
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعتمد رادارات أرضية وليس تطبيقات عامة
16:00 | 2026-02-22
22/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع تنفي: لسنا بحاجة لمقاتلين مرتزقة من تشاد
Lebanon 24
الدعم السريع تنفي: لسنا بحاجة لمقاتلين مرتزقة من تشاد
15:02 | 2026-02-22
22/02/2026 03:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
15:00 | 2026-02-22
22/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك
Lebanon 24
عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك
14:40 | 2026-02-22
22/02/2026 02:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
02:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
03:05 | 2026-02-22
22/02/2026 03:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2026-02-22
بعد مقتل “إل منتشو”…رئيسة المكسيك تعلّق
16:00 | 2026-02-22
الحرس الثوري الإيراني يعتمد رادارات أرضية وليس تطبيقات عامة
15:02 | 2026-02-22
الدعم السريع تنفي: لسنا بحاجة لمقاتلين مرتزقة من تشاد
15:00 | 2026-02-22
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
14:40 | 2026-02-22
عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك
14:39 | 2026-02-22
لليوم الثاني على التوالي.. تحركات احتجاجية في جامعات إيرانية
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24