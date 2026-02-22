لليوم الثاني على التوالي.. تحركات احتجاجية في جامعات إيرانية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تجمع طلاب إيرانيون في بعض الجامعات لليوم الثاني تواليا في تحركات مؤيدة للحكومة تقابلها أخرى مناهضة لها، تزامنا مع إحياء ذكرى ضحايا سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.
وكان طلاب قد تظاهروا كذلك السبت مع بداية الفصل الجامعي الجديد، لإحياء أربعينية بعض الذين قضوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر.
ونشرت وكالة أنباء "فارس" الأحد، مقاطع فيديو تظهر تجمّع عشرات الأشخاص وهم يلوّحون بالأعلام
الإيرانية
ويحملون صورا تذكارية في بعض جامعات
طهران
.
وتحدثت الوكالة عن وقوع "توترات" في ثلاث جامعات على الأقل في العاصمة، لافتة إلى أن بعض الطلاب رددوا هتافات "مناهضة للسلطات".
وقالت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) إن تدخل
قوات الأمن
في الاحتجاجات أدى إلى وقوع إصابات.
واندلعت احتجاجات في
إيران
أواخر ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، سرعان ما تحوّلت إلى حراك مناهض لقيادة إيران، ورفع العديد من المحتجين في إيران، والمتظاهرين المؤيدين لهم في الخارج، شعارات تؤيد عودة النظام الملكي لحكم البلاد.
وأقرت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في الاحتجاجات، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة إلى "مثيري شغب" تتهمهم بتلقي الدعم من
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
من جهتها، وثّقت وكالة "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص غالبيتهم من المحتجين، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
وتأتي التحركات الاحتجاجية الطلابية في وقت تواجه فيه إيران تعزيزات عسكرية أميركية مع سعيها للتوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن.
