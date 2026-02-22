عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك

أعلن الجيش المكسيكي مقتل زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" نيميسيو أوسيغيرا المعروف بـ"إل مينشو" في عملية عسكرية، نُفّذت في منطقة تابالبا في ولاية خاليسكو، وتوفي في خلال نقله جوا إلى مدينة مكسيكو.
وأوسيجرا، ضابط شرطة سابق، كان الزعيم الغامض لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن، التي تحمل اسم ولاية خاليسكو الغربية وتشمل مدينة وادي الحجارة، ثاني أكبر مدن المكسيك. وتحولت العصابة سريعًا إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءه السابقين في كارتل سينالوا لعصابة زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليًا في الولايات المتحدة.
وأفاد حاكم ولاية خاليسكو، بابلو ليموس نافارو، على منصة "إكس" بأن العملية الأمنية جرت في مدينة تابالبا، فيما أُضرمت النيران في عدد من المركبات في أنحاء خاليسكو وولايات مجاورة، وفق تقارير وسائل الإعلام والمسؤولين المحليين.
كما أعلن حاكم ولاية ميتشواكان، ألفريدو راميريز بيدولا، إغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعمليات الأمنية في خاليسكو، في مؤشر على حجم التداعيات الأمنية بعد مقتل المنتشو.