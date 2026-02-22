عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك

أعلن الجيش المكسيكي مقتل زعيم كارتل " الجيل الجديد" نيميسيو أوسيغيرا المعروف بـ"إل مينشو" في عملية عسكرية، نُفّذت في منطقة تابالبا في ولاية خاليسكو، وتوفي في خلال نقله جوا إلى مدينة مكسيكو.

وأوسيجرا، ضابط شرطة سابق، كان الزعيم الغامض لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن، التي تحمل اسم ولاية خاليسكو الغربية وتشمل مدينة وادي الحجارة، ثاني أكبر مدن . وتحولت العصابة سريعًا إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءه السابقين في كارتل سينالوا لعصابة زعيم المخدرات "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليًا في .

وأفاد حاكم ولاية خاليسكو، ليموس نافارو، على منصة "إكس" بأن العملية الأمنية جرت في مدينة تابالبا، فيما أُضرمت النيران في عدد من المركبات في أنحاء خاليسكو وولايات مجاورة، وفق تقارير والمسؤولين المحليين.

كما أعلن حاكم ، ألفريدو راميريز بيدولا، إغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعمليات الأمنية في خاليسكو، في مؤشر على حجم التداعيات الأمنية بعد مقتل المنتشو.