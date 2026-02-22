الدعم السريع تنفي: لسنا بحاجة لمقاتلين مرتزقة من تشاد

نفت اليوم الأحد، تصريحات منسوبة لوزير الدفاع التشادي السابق محمد نور بشأن التجنيد القسري لمقاتلين من تشاد.

وقالت في بيان رسمي "نحن لسنا بحاجة لمقاتلين مرتزقة من تشاد"، مشيرة إلى أن التصريحات عن التجنيد القسري من تشاد حملة تضليل ممنهجة.



كما أضافت قوات الدعم أن لا أدلة على تصريحات وزير دفاع تشاد السابق بشأن تجنيد مرتزقة.



مقاطع فيديو توثق

فيما قال التشادي السابق إن لديهم مقاطع فيديو تُظهر تشاديين يقاتلون ضمن صفوف قوات الدعم السريع في ، مشيراً إلى أن 57 تشادياً قُتلوا خلال المعارك أثناء انضمامهم لتلك القوات.



وأضاف أن قوات الدعم السريع قامت بتجنيد 1137 شاباً تشادياً للقتال في صفوفها، واصفاً ما تقوم به من تجنيد قسري بأنه "متاجرة بكرامتنا".



حميدتي يقر

أتت هذه التصريحات، بعدما أقر قائد الدعم السريع خلال لقائه مع عدد من السودانيين في أوغندا، قبل يومين، بمشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب قوّاته داخل السودان، مشيراً إلى أنهم مسؤولون عن سلاح المسيّرات.



فيما أثار هذا الاعتراف الذي انتشر في تسجيل صوتي على مواقع التواصل، انتقادات العديد من السودانيين.



يأتي هذا فيما تتواصل المساعي الأممية والعربية والأميركية من أجل وقف الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل 2023. وقبل يومين رحبت وكيلة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو بالتقدم المحرز في مبادرة لتأمين هدنة إنسانية في السودان.



كما دعت المسؤولة الأممية طرفي النزاع إلى المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة، من أجل تهدئة التصعيد ووقف إطلاق النار.