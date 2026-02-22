الحرس الثوري الإيراني يعتمد رادارات أرضية وليس تطبيقات عامة

كتب موقع " ": شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الرواج الواسع لصورة تدعي أن قيادات عسكرية من الحرس الثوري تستخدم برامج مراقبة الملاحة الجوية المفتوحة المصدر وتطبيقات عامة لمتابعة حركة الطائرات الأمريكية المتجهة نحو المنطقة.

وحملت هذه المنشورات مضامين تهدف إلى التقليل من القدرات في عمليات المراقبة والتتبع، مع الزخم الواسع لعشرات الرحلات الجوية الأمريكية التي تصل إلى قواعد في والشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات بشن ضربة عسكرية على .

IRGC and Iranian Forces use

Windows, FlightRadar , and the Team Viewer app. No wonder these buggers always get kicked by Israelis. pic.twitter.com/eOZGD4GXVM — BRADDY (@braddy_Codie05) February 21, 2026

وأضاف: تحققنا من الصورة المتداولة، وتبيَّن أنها معدلة رقميا ومولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأظهرت عملية البحث العكسي أن الصورة الأصلية تعود إلى الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، ونُشرت في أوائل شهر كانون الثاني الماضي عشية التحضيرات الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية إلى فنزويلا بهدف إسقاط نظام مادورو.

وعلى الرغم من زيف الصورة المتداولة، فلا يمكن الجزم بأن إيران تتجاهل مواقع تتبُّع حركة الملاحة الجوية، لكن المؤكد هو اعتمادها بصورة أساسية في مراقبة مجالها الجوي والمنطقة المحيطة على شبكة دفاع جوي أرضية ومتعددة الطبقات، وترتكز بصورة رئيسية على شبكة من الرادارات الأرضية المحلية الصنع، وفق ما تذكره الإيرانية.

نظام رادار إيراني رادار "غدير" من تطوير الحرس الثوري الإيراني، ويغطي مساحة جوية بمدى 1100 كيلومتر وفي شهر حزيران عام 2025، أعلن الجيش تدمير عشرات من أجهزة الرادار ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو خلال ضربات واسعة النطاق استهدفت مناطق غرب إيران، لتمهيد المجال الجوي أمام عملية استهداف المنشآت النووية الإستراتيجية في البلاد.

Reports are claiming that the Venezuelan Minister of Defence has been relying on FlightRadar24 to track US Air Force movements pic.twitter.com/FHJxd8sTCS — Pubity (@pubity) January 3, 2026



Why do they disappear from the map over the ocean? It’s the type of transponder they’re using. You can learn more… https://t.co/oun8KF1hOu pic.twitter.com/FJp7Ff3AFd — Flightradar24 (@flightradar24) February 22, 2026

"فلايت رادار 24" وأدوات التتبع

يُعَد الموقع خدمة عالمية لتتبُّع الرحلات الجوية، إذ يزود المستخدمين والمشتركين بمعلومات في الوقت الفعلي عن آلاف الطائرات بأنحاء العالم، ومنها الطائرات العسكرية التي تظهر إشارتها بصورة متعمدة أو عن غير قصد.