الحرس الثوري الإيراني يعتمد رادارات أرضية وليس تطبيقات عامة

كتب موقع "الجزيرة": شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الرواج الواسع لصورة تدعي أن قيادات عسكرية من الحرس الثوري الإيراني تستخدم برامج مراقبة الملاحة الجوية المفتوحة المصدر وتطبيقات عامة لمتابعة حركة الطائرات الأمريكية المتجهة نحو المنطقة.
وحملت هذه المنشورات مضامين تهدف إلى التقليل من القدرات الإيرانية في عمليات المراقبة والتتبع، مع الزخم الواسع لعشرات الرحلات الجوية الأمريكية التي تصل إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات بشن واشنطن ضربة عسكرية على إيران.
وأضاف: تحققنا من الصورة المتداولة، وتبيَّن أنها معدلة رقميا ومولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأظهرت عملية البحث العكسي أن الصورة الأصلية تعود إلى وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، ونُشرت في أوائل شهر كانون الثاني الماضي عشية التحضيرات الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية إلى فنزويلا بهدف إسقاط نظام مادورو.
وعلى الرغم من زيف الصورة المتداولة، فلا يمكن الجزم بأن إيران تتجاهل مواقع تتبُّع حركة الملاحة الجوية، لكن المؤكد هو اعتمادها بصورة أساسية في مراقبة مجالها الجوي والمنطقة المحيطة على شبكة دفاع جوي أرضية ومتعددة الطبقات، وترتكز بصورة رئيسية على شبكة من الرادارات الأرضية المحلية الصنع، وفق ما تذكره وسائل الإعلام الإيرانية.
نظام رادار إيراني
رادار "غدير" من تطوير الحرس الثوري الإيراني، ويغطي مساحة جوية بمدى 1100 كيلومتر
وفي شهر حزيران عام 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات من أجهزة الرادار ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو خلال ضربات واسعة النطاق استهدفت مناطق غرب إيران، لتمهيد المجال الجوي أمام عملية استهداف المنشآت النووية الإستراتيجية في البلاد.
"فلايت رادار 24" وأدوات التتبع
يُعَد الموقع خدمة عالمية لتتبُّع الرحلات الجوية، إذ يزود المستخدمين والمشتركين بمعلومات في الوقت الفعلي عن آلاف الطائرات بأنحاء العالم، ومنها الطائرات العسكرية التي تظهر إشارتها بصورة متعمدة أو عن غير قصد.