كوريا الشمالية تجدد انتخاب كيم أمينا عاما للحزب الحاكم

أعاد حزب العمال الكوري في ، الاثنين، انتخاب الزعيم أمينا عاما للحزب خلال المؤتمر التاسع المنعقد حاليا، وسط ترقب للإعلان عن أهداف سياسية كبرى للسنوات الخمس المقبلة.

وقالت الشمالية، مشيرة إلى موافقة "لا تتزعزع" من أعضاء الحزب والشعب والجنود، إن المؤتمر "قرر إعادة انتخاب الرفيق أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري (...) من أجل تعزيز وتطوير حزبنا وازدهار أمتنا".

وأوضحت الوكالة أن القرار اتخذ في اليوم الرابع من أعمال المؤتمر، الذي يستمر عادة عدة أيام، وينتظر أن يختتم بإعلان الخطوط العريضة للسياسات الرئيسية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والدبلوماسية. (سكاي نيوز عربية)