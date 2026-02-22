تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كوريا الشمالية تجدد انتخاب كيم أمينا عاما للحزب الحاكم

Lebanon 24
22-02-2026 | 23:03
كوريا الشمالية تجدد انتخاب كيم أمينا عاما للحزب الحاكم
كوريا الشمالية تجدد انتخاب كيم أمينا عاما للحزب الحاكم photos 0
أعاد حزب العمال الكوري في كوريا الشمالية، الاثنين، انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أمينا عاما للحزب خلال المؤتمر التاسع المنعقد حاليا، وسط ترقب للإعلان عن أهداف سياسية كبرى للسنوات الخمس المقبلة.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشيرة إلى موافقة "لا تتزعزع" من أعضاء الحزب والشعب والجنود، إن المؤتمر "قرر إعادة انتخاب الرفيق كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري (...) من أجل تعزيز وتطوير حزبنا وازدهار أمتنا".
 
 وأوضحت الوكالة أن القرار اتخذ في اليوم الرابع من أعمال المؤتمر، الذي يستمر عادة عدة أيام، وينتظر أن يختتم بإعلان الخطوط العريضة للسياسات الرئيسية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والدبلوماسية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
انتخاب كيم جونغ أون مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
"كيم" يعلن انطلاق "حقبة تغييرات" في كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تلمّح للخلافة… وابنة كيم في الواجهة
وكالة الأنباء المركزية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

سكاي نيوز

كيم جونغ

دبلوماسي

الكورية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24