لافتة على السفارة الروسية تثير غضب كوريا الجنوبية.. ماذا كُتب عليها؟

أعلنت احتجاجها بعدما رفعت سفارة في سيول لافتة عملاقة كتب عليها "النصر سيكون لنا"، في إشارة إلى ذكرى اندلاع حرب .



وتعارض الجنوبية غزو الشامل لأوكرانيا واستعانتها بجنود من ، التي لا تزال سيول في حالة حرب معها من الناحية التقنية.



وشوهدت اللافتة الحمراء والبيضاء والزرقاء والمكتوبة باللغة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت معلقة في السفارة حتى صباح الإثنين، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".

وتزامن تعليقها مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع حرب أوكرانيا، التي تصادف الثلاثاء.



وقالت في سيول في بيان، الأحد: "حافظت حكومة كوريا الجنوبية باستمرار على موقفها وهو أن غزو روسيا لأوكرانيا عمل غير قانوني".



وأضافت: "في هذا السياق، أوضحنا موقفنا للجانب الروسي بشأن عرض لافتة أخيرا على الجدران الخارجية للسفارة الروسية في سيول والتصريحات العلنية التي أدلى بها لدى كوريا الجنوبية". (سكاي نيوز عربية)