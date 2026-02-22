تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لافتة على السفارة الروسية تثير غضب كوريا الجنوبية.. ماذا كُتب عليها؟

Lebanon 24
22-02-2026 | 23:06
لافتة على السفارة الروسية تثير غضب كوريا الجنوبية.. ماذا كُتب عليها؟
لافتة على السفارة الروسية تثير غضب كوريا الجنوبية.. ماذا كُتب عليها؟ photos 0
أعلنت كوريا الجنوبية احتجاجها بعدما رفعت سفارة روسيا في سيول لافتة عملاقة كتب عليها "النصر سيكون لنا"، في إشارة إلى ذكرى اندلاع حرب أوكرانيا.

وتعارض كوريا الجنوبية غزو موسكو الشامل لأوكرانيا واستعانتها بجنود من كوريا الشمالية، التي لا تزال سيول في حالة حرب معها من الناحية التقنية.

وشوهدت اللافتة الحمراء والبيضاء والزرقاء والمكتوبة باللغة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت معلقة في السفارة حتى صباح الإثنين، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".
 
وتزامن تعليقها مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع حرب أوكرانيا، التي تصادف الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان، الأحد: "حافظت حكومة كوريا الجنوبية باستمرار على موقفها وهو أن غزو روسيا لأوكرانيا عمل غير قانوني".

وأضافت: "في هذا السياق، أوضحنا موقفنا للجانب الروسي بشأن عرض لافتة أخيرا على الجدران الخارجية للسفارة الروسية في سيول والتصريحات العلنية التي أدلى بها السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية". (سكاي نيوز عربية) 
