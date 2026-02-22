تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف يفكر ترامب في إسقاط نظام إيران؟

Lebanon 24
22-02-2026 | 23:13
A-
A+
كيف يفكر ترامب في إسقاط نظام إيران؟
كيف يفكر ترامب في إسقاط نظام إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض لبحث خيارات عسكرية ضد إيران بينها توجيه ضربة كبيرة في حال فشل المسار الدبلوماسي.
 
وبحسب ما نقل عن مطلعين على مداولات الإدارة، أبلغ ترامب مستشاريه أنه إذا لم تؤد الدبلوماسية أو ضربة أميركية أولية محدودة إلى إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي، فسيدرس خلال الأشهر المقبلة هجوما أوسع يستهدف إسقاط القيادة الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران في جنيف الخميس في ما ينظر إليه كمحاولة أخيرة لتفادي مواجهة عسكرية، فيما يدرس ترامب سيناريوهات التدخل الأميركي إذا انهارت هذه المحادثات.

ووفق المستشارين، يميل ترامب إلى تنفيذ ضربة أولية في الأيام المقبلة بهدف توجيه رسالة حازمة للقيادة الإيرانية بضرورة القبول بالتخلي عن القدرة على إنتاج سلاح نووي، مع طرح أهداف محتملة تشمل مقرات للحرس الثوري، ومنشآت نووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وأشار ترامب إلى أنه إذا لم تحقق هذه الخطوات هدفها في تغيير موقف طهران، فسيبقي خيار هجوم عسكري أكبر لاحقا هذا العام مطروحا، في إطار مسعى للمساهمة في إضعاف أو إسقاط سلطة المرشد الإيراني علي خامنئي.

مع ذلك، تثير هذه الاستراتيجية تساؤلات داخل الإدارة نفسها حول إمكانية تحقيق تغيير في النظام عبر ضربات جوية فقط، في الوقت الذي تبحث فيه أيضا صيغة تسوية جديدة تقوم على السماح لإيران ببرنامج تخصيب نووي شديد المحدودية لأغراض البحث والعلاج الطبي، من دون وضوح حول استعداد أي من الطرفين لقبوله. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تفضّل ضربة عسكرية ضد إيران لكنها تستبعدها حاليًا خشية عدم إسقاط النظام
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: نظام إيران القمعي يقتل شعبه وسيسقط حتماً
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دي فانس: إسقاط نظام المرشد علي خامنئي هو أمر يعود إلى الشعب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

روسيا اليوم

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-23
Lebanon24
04:26 | 2026-02-23
Lebanon24
04:24 | 2026-02-23
Lebanon24
04:08 | 2026-02-23
Lebanon24
03:46 | 2026-02-23
Lebanon24
03:30 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24