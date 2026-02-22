هل سيحضر غروسي جولة المحادثات الثالثة بين واشنطن وطهران؟

رجح مصدر إيراني أن يحضر للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجولة الثالثة من المحادثات المرتقبة بين وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن دبلوماسي إيراني قوله: "من المرجح أن يكون غروسي حاضرا في هذه الجولة من المحادثات، كما كان الحال في الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت في يوم الثلاثاء الماضي".



وستعقد الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين والولايات المتحدة، الخميس المقبل، بالسفارة العمانية في جنيف.



يشار إلى أن غروسي لم يحضر جولتي التفاوض السابقتين بصفته طرفا مشاركا على الطاولة، لكنه كان موجودا في جنيف ويلعب دورا موازيا ومساندا للمسار التفاوضي.