لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
"إلى ديارهم أم إلى الجحيم".. رضائي: الخميس سنحسم مصير الجنود الأميركيين في المنطقة
Lebanon 24
22-02-2026
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم
لجنة الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان
الإيراني
إبراهيم رضائي، إن المحادثات المقررة الخميس المقبل بين
طهران
وواشنطن تمثل "اختبارا حقيقيا" للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأكد رضائي أن محادثات يوم الخميس، ستحدد، على حد تعبيره، "ما إذا كان الجنود الأميركيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أميركا".
وأضاف رضائي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن "نتائج هذه الجولة من المفاوضات ستكون حاسمة لمسار المواجهة أو التهدئة بين الجانبين"، في إشارة إلى ربط مصير القوات الأميركية في المنطقة بمآلات المفاوضات المقبلة. (روسيا اليوم)
