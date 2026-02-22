"إلى ديارهم أم إلى الجحيم".. رضائي: الخميس سنحسم مصير الجنود الأميركيين في المنطقة

قال المتحدث باسم والسياسة الخارجية في إبراهيم رضائي، إن المحادثات المقررة الخميس المقبل بين وواشنطن تمثل "اختبارا حقيقيا" للرئيس الأميركي .

وأكد رضائي أن محادثات يوم الخميس، ستحدد، على حد تعبيره، "ما إذا كان الجنود الأميركيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أميركا".



وأضاف رضائي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن "نتائج هذه الجولة من المفاوضات ستكون حاسمة لمسار المواجهة أو التهدئة بين الجانبين"، في إشارة إلى ربط مصير القوات الأميركية في المنطقة بمآلات المفاوضات المقبلة. (روسيا اليوم)