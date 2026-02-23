تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طهران مستعدة لتقديم تنازلات.. هذا ما كشفه مسؤول ايراني

Lebanon 24
23-02-2026 | 00:47
طهران مستعدة لتقديم تنازلات.. هذا ما كشفه مسؤول ايراني
طهران مستعدة لتقديم تنازلات.. هذا ما كشفه مسؤول ايراني photos 0
أشار مسؤول إيراني كبير إلى أن طهران مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في محادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المسؤول إن الجانبين ما زالا على خلاف حاد، حتى حول نطاق تخفيف العقوبات الأميركية المشددة وتسلسل تخفيفها، وذلك بعد جولتين من المحادثات.

كما ذكر أن إيران تدرس جديا إرسال نصف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتخفيف تركيز النصف الآخر، وإنشاء تحالف إقليمي للتخصيب.

وأضاف أن إيران ستفعل هذا مقابل اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في "التخصيب النووي السلمي" بموجب اتفاق سيشمل أيضا رفع العقوبات الاقتصادية.

أيضا أوضح أن إيران عرضت على الشركات الأميركية المشاركة بصفة متعاقدين في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين الكبيرين، قائلا: "ضمن الحزمة الاقتصادية بموجب المفاوضات، عُرضت على الولايات المتحدة أيضا فرص للاستثمار الجدي والمصالح الاقتصادية الملموسة في قطاع النفط الإيراني".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المناقشات الأحدث أبرزت الفجوة بين الجانبين، لكنه شدد على أن إمكان التوصل إلى اتفاق مؤقت قائم مع استمرار المفاوضات.

وتابع "يجب أن تكون خارطة الطريق هذه معقولة ومبنية على المصالح المشتركة".
الولايات المتحدة

الإيراني

العقوبات

رويترز

النووي

الغاز

النفط

