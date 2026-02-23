طهران مستعدة لتقديم تنازلات.. هذا ما كشفه مسؤول ايراني

أشار مسؤول إيراني كبير إلى أن مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها في محادثات مع مقابل رفع والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة " ".



وقال المسؤول إن الجانبين ما زالا على خلاف حاد، حتى حول نطاق تخفيف العقوبات الأميركية المشددة وتسلسل تخفيفها، وذلك بعد جولتين من المحادثات.



كما ذكر أن تدرس جديا إرسال نصف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتخفيف تركيز النصف الآخر، وإنشاء تحالف إقليمي للتخصيب.



وأضاف أن إيران ستفعل هذا مقابل اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في "التخصيب النووي السلمي" بموجب اتفاق سيشمل أيضا رفع العقوبات الاقتصادية.



أيضا أوضح أن إيران عرضت على الشركات الأميركية المشاركة بصفة متعاقدين في قطاعي والغاز الإيرانيين الكبيرين، قائلا: "ضمن الحزمة الاقتصادية بموجب المفاوضات، عُرضت على الولايات المتحدة أيضا فرص للاستثمار الجدي والمصالح الاقتصادية الملموسة في قطاع النفط ".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المناقشات الأحدث أبرزت الفجوة بين الجانبين، لكنه شدد على أن إمكان التوصل إلى اتفاق مؤقت قائم مع استمرار المفاوضات.



وتابع "يجب أن تكون خارطة الطريق هذه معقولة ومبنية على المصالح المشتركة".