بين مشعل والحية.. من ستختار حركة حماس لقيادتها؟

دخلت حركة المرحلة الأخيرة من انتخابات داخلية لاختيار رئيس لمكتبها السياسي، فيما تنحصر المنافسة بين قياديين بارزين هما وخالد ، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحركة.



إذ يدير الحركة حالياً وبشكل مؤقت مجلس قيادي مؤلف من خمسة أعضاء، يعمل كبديل من رئيس مكتبها السياسي، وفق ما نقلت .

وقد استكملت حماس بالفعل انتخاب جديد، وهو هيئة استشارية، تمثل حلقة الوصل بين للحركة والأطر القيادية.



في حين أوضح مصدر مطلع أنه بموجب النظام الداخلي لحماس، تنتخب هيئةٌ تضم أكثر من ثمانين عضوا من العام رئيس الحركة وأعضاء المكتب السياسي.



كما أضاف أنه "وفق النظام الداخلي، يُنتخب أعضاء مجلس كل أربع سنوات في أقاليم الحركة الثلاثة وهي والضفة الغربية والخارج، "بما في ذلك الأسرى في سجون "



منافسة بين الحية ومشعل



كذلك أشار إلى أن الحركة "أنهت انتخاباتها الداخلية في الأقاليم الثلاثة، ووصلت إلى المرحلة النهائية لاختيار رئيس المكتب السياسي". وأكد أن "المنافسة تنحصر بين القياديين الأبرز خالد مشعل وخليل الحية".



ولفت المسؤول إلى أن حماس "ستصدر بيانا فور اختيار رئيسها، وسيصدر غالبا خلال شهر ".



