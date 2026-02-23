تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بين مشعل والحية.. من ستختار حركة حماس لقيادتها؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 00:49
بين مشعل والحية.. من ستختار حركة حماس لقيادتها؟
دخلت حركة حماس المرحلة الأخيرة من انتخابات داخلية لاختيار رئيس لمكتبها السياسي، فيما تنحصر المنافسة بين قياديين بارزين هما خليل الحية وخالد مشعل، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحركة.

إذ يدير الحركة حالياً وبشكل مؤقت مجلس قيادي مؤلف من خمسة أعضاء، يعمل كبديل من رئيس مكتبها السياسي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
 
وقد استكملت حماس بالفعل انتخاب مجلس شورى جديد، وهو هيئة استشارية، تمثل حلقة الوصل بين المكتب السياسي للحركة والأطر القيادية.

في حين أوضح مصدر مطلع أنه بموجب النظام الداخلي لحماس، تنتخب هيئةٌ تضم أكثر من ثمانين عضوا من مجلس الشورى العام رئيس الحركة وأعضاء المكتب السياسي.

كما أضاف أنه "وفق النظام الداخلي، يُنتخب أعضاء مجلس الشورى كل أربع سنوات في أقاليم الحركة الثلاثة وهي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، "بما في ذلك الأسرى في سجون الاحتلال"

منافسة بين الحية ومشعل

كذلك أشار إلى أن الحركة "أنهت انتخاباتها الداخلية في الأقاليم الثلاثة، ووصلت إلى المرحلة النهائية لاختيار رئيس المكتب السياسي". وأكد أن "المنافسة تنحصر بين القياديين الأبرز خالد مشعل وخليل الحية".

ولفت المسؤول إلى أن حماس "ستصدر بيانا فور اختيار رئيسها، وسيصدر غالبا خلال شهر رمضان".

كما أكد مصدر آخر أن حماس في المرحلة النهائية لانتخاب رئيس مكتبها السياسي.
رويترز: يُعتقد أن خليل الحية وخالد مشعل الأوفر حظاً لتولي قيادة حركة حماس
حماس: وفد من قيادة الحركة التقى لاريجاني في الدوحة
هل يكون كيليان مورفي "فولدمورت" القادم؟ تلميح يشعل حماس عشاق هاري بوتر
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
وكالة فرانس برس

المكتب السياسي

الضفة الغربية

مجلس الشورى

خليل الحية

مجلس شورى

رئيس مكتب

قطاع غزة

